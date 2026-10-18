¿Cómo ver el partido del Nottingham Forest vs Arsenal en TV y streaming?

Lo único que se interpone entre el Arsenal y el liderazgo de la Premier League es el Manchester City, que está invicto desde el comienzo de la temporada. Por este motivo, los Gunners aspiran a quedarse con los tres puntos para mantenerse cerca de los Citizens y, en algún momento, alcanzarlos o superarlos.

Por ahora, el objetivo es que la buena racha, que únicamente se vio interrumpida por la derrota contra el Brighton, se mantenga durante mucho tiempo. Este domingo, viajarán a las Tierras Medias para enfrentar al Nottingham Forest por la fecha 7 de la liga inglesa. Los locales vienen de mal en peor, con una única victoria desde que comenzó el campeonato.

¿A qué hora se juega el Nottingham Forest vs Arsenal?

The City Ground | Joe Giddens - PA Images/GettyImages

Ciudad: Nottingham, Inglaterra

Estadio: The City Ground

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Cómo ver el Nottingham Forest vs Arsenal en TV y streaming en vivo

El Arsenal llega de dos victorias consecutivas, incluida la goleada 3-0 contra el Lille por la Champions. Sin embargo, el City Ground no le trae buenos recuerdos a los dirigidos por Mikel Arteta, que empataron 0-0 en sus dos últimas visitas por la Premier. El DT reconoció que espera un partido complicado, independientemente de la posición del Forest en la tabla. "Vamos a esforzarnos mucho para marcar goles y también para evitarlos. Será un partido muy difícil", dijo en conferencia de prensa.

En cuanto a las lesiones, William Saliba y Christos Tzolis siguen afuera de las canchas, al igual que Piero Hincapié, que necesitaría una o dos semanas adicionales para recuperarse. Martin Zubimendi, en cambio, podría estar disponible. "Zubi está mucho mejor. Tenemos otra sesión de entrenamiento mañana y después evaluaremos si puede jugar contra el Forest", explicó el técnico.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse por NBCSN, Peacock y fuboTV, además de la cobertura de audio de SiriusXM FC.

En México, la transmisión estará disponible a través de FOX One.

Por su parte, en España, el partido podrá verse mediante DAZN Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

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