¿Cómo ver el partido del Nottingham Forest vs Arsenal en TV y streaming?
Lo único que se interpone entre el Arsenal y el liderazgo de la Premier League es el Manchester City, que está invicto desde el comienzo de la temporada. Por este motivo, los Gunners aspiran a quedarse con los tres puntos para mantenerse cerca de los Citizens y, en algún momento, alcanzarlos o superarlos.
Por ahora, el objetivo es que la buena racha, que únicamente se vio interrumpida por la derrota contra el Brighton, se mantenga durante mucho tiempo. Este domingo, viajarán a las Tierras Medias para enfrentar al Nottingham Forest por la fecha 7 de la liga inglesa. Los locales vienen de mal en peor, con una única victoria desde que comenzó el campeonato.
¿A qué hora se juega el Nottingham Forest vs Arsenal?
Ciudad: Nottingham, Inglaterra
Estadio: The City Ground
Fecha: domingo 18 de octubre
Hora: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP
Árbitro: Michael Oliver
Cómo ver el Nottingham Forest vs Arsenal en TV y streaming en vivo
El Arsenal llega de dos victorias consecutivas, incluida la goleada 3-0 contra el Lille por la Champions. Sin embargo, el City Ground no le trae buenos recuerdos a los dirigidos por Mikel Arteta, que empataron 0-0 en sus dos últimas visitas por la Premier. El DT reconoció que espera un partido complicado, independientemente de la posición del Forest en la tabla. "Vamos a esforzarnos mucho para marcar goles y también para evitarlos. Será un partido muy difícil", dijo en conferencia de prensa.
En cuanto a las lesiones, William Saliba y Christos Tzolis siguen afuera de las canchas, al igual que Piero Hincapié, que necesitaría una o dos semanas adicionales para recuperarse. Martin Zubimendi, en cambio, podría estar disponible. "Zubi está mucho mejor. Tenemos otra sesión de entrenamiento mañana y después evaluaremos si puede jugar contra el Forest", explicó el técnico.
En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse por NBCSN, Peacock y fuboTV, además de la cobertura de audio de SiriusXM FC.
En México, la transmisión estará disponible a través de FOX One.
Por su parte, en España, el partido podrá verse mediante DAZN Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
México
FOX One
España
DAZN Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.