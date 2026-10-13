¿Cómo ver el partido Galatasaray vs Barcelona en TV y streaming?

Este martes 13 de octubre Galatasaray y Barcelona se enfrentan en el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. En el RAMS Park de Estambul, el conjunto turco jugará su primer partido como local en esta edición del torneo ante un conjunto culé que solo sabe de victorias en esta temporada.

Barcelona llega en un gran momento tras golear 5-1 a Feyenoord en su estreno y luego de vencer 3-0 al Getafe por Liga. El conjunto de Hansi Flick encadena diez victorias consecutivas en todas las competencias y afronta en Turquía su primera salida de la temporada en la Champions League.

El dueño de casa, por su parte, llega con la necesidad de sumar tras un debut complicado en la competición, en el que cayó 3-1 ante Sporting CP en Lisboa. El equipo de Okan Buruk buscará hacerse fuerte en casa, donde suele ser un rival difícil para cualquier visitante europeo.

¿A qué hora se juega Galatasaray vs Barcelona?

Ciudad: Estambul, Turquía

Estadio: RAMS Park

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 115:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Marco Guida (Italia)

Galatasaray SK v Kocaelispor - Turkish Super League 2026/27 | Ferda Demir/GettyImages

¿Cómo ver Galatasaray vs Barcelona por televisión y streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Galatasaray y Barcelona. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este duelo de la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming a través de Paramount+, mientras que DAZN USA aparece como otra alternativa para ver el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por TNT Sports, mientras que la plataforma Max Mexico permitirá disfrutar del partido a través de streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, con la señal de Movistar Liga de Campeones 2, y también podrá seguirse en streaming mediante Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

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