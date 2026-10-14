¿Cómo ver el partido LASK vs Liverpool en TV y streaming?

El Liverpool empezó con el pie derecho su recorrido en la Champions League al ganarle 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield. Ahora, el objetivo es mantener esa buena racha y quedarse con los tres puntos en la visita al LASK en Austria por la segunda jornada del torneo europeo.

Los Reds vienen de perder 3-0 contra el Manchester City por la Premier League, en un partido que tuvo a Ryan Gravenberch expulsado en el segundo tiempo y un desempeño muy por debajo de lo que el equipo de Andoni Iraola acostumbró a los fanáticos en este inicio de año. Ese resultado rompió con la racha de nueve partidos invictos en todas las competiciones, aunque puede servirles de motivación para lo que viene.

¿A qué hora se juega el LASK vs Liverpool?

Ciudad: Linz, Austria

Estadio: Raiffeisen Arena

Fecha: miércoles 14 de octubre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Tobias Stieler (GER)

Cómo ver el LASK vs Liverpool en TV y streaming en vivo

Andoni Iraola, Liverpool | Andrew Powell/GettyImages

El Liverpool no contará con Alexander Isak, Cody Gakpo ni Dominik Szoboszlai, que tampoco estuvieron disponibles contra el City. Iraola reconoció que todavía no sabe cuándo podrá recuperar a los tres futbolistas. "No están lejos, aunque es difícil decirlo ahora. Ninguno de los tres se ha entrenado con el grupo. Lo gestionamos día a día", admitió el DT. Virgil van Dijk, por su parte, integró la convocatoria de 23 jugadores pese a terminar el último partido con una molestia en la pierna.

El LASK tampoco atraviesa su mejor momento, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos oficiales, incluida la caída por 1-0 contra el Atenas en su debut europeo. Sin embargo, los austríacos convirtieron 15 goles en sus cuatro partidos anteriores como locales y buscarán aprovechar esa producción ofensiva para complicar a los Reds, que ganaron los dos enfrentamientos entre clubes en la Europa League 2023/24.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

En México, la transmisión estará a cargo de FOX One y FOX+.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX One, FOX+ España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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