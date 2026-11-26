El primer capítulo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club León y el Club de Fútbol Cruz Azul se llevará a cabo este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio León.

El conjunto celeste cerró la fase regular como sublíder general de la clasificación con 32 puntos, luego de caer en la Jornada 17 frente al Club Deportivo Guadalajara por la mínima diferencia 1-0.

Por su cuenta, los Panzas Verdes se metieron a la fiesta grande como séptimos de la clasificación con 26 unidades, luego de vencer en la última fecha a Santos Laguna por 1-2.

Cruz Azul llega como campeón defensor y buscará el bicampeonato bajo la dirección técnica de Joel Huiqui tras haber levantado el pasado Clausura 2026 en Ciudad Universitaria.

Mientras tanto, León, dirigido por Javier Gandolfi, vuelve a la Liguilla con la oportunidad de dar la sorpresa y tendrá que aprovechar su condición de local en el primer partido. La Fiera necesita hacer valer su localía y evitar llegar a la vuelta con desventaja.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del León vs Cruz Azul

La transmisión del León vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El enfrentamiento se disputará en territorio del cuadro esmeralda y los derechos de transmisión para ver este cotejo serán a través de las señales de televisión y streaming de una señal en México; mientras que una señal también en Estados Unidos.

De esa manera, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el juego de ida.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX One

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