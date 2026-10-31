¿Cómo ver el partido Levante vs Atlético de Madrid en TV y streaming?
La undécima fecha de LaLiga lleva al Atlético de Madrid hasta Valencia, donde este sábado 31 de octubre visitará al Levante. El partido abre la jornada del sábado y enfrentará a dos equipos con objetivos muy diferentes en la tabla.
El Levante atraviesa una temporada de altibajos. Se ubica en el 14° puesto con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, y llega golpeado tras perder su último compromiso ante la Real Sociedad.
El Atlético de Madrid, en cambio, vive un gran presente. Los rojiblancos suman 25 unidades, se mantienen en el segundo lugar y llegan con la confianza en lo más alto luego de seis triunfos consecutivos que lo dejaron a solo dos unidades del Barcelona.
¿A qué hora se juega el Levante vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Valencia, España
Estadio: Estadio Ciutat de València
Fecha: sábado 31 de octubre
Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP
Árbitro: a confirmar
¿Cómo ver el Levante vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?
El duelo en Valencia tendrá transmisión en directo para los aficionados de Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles en cada país.
Desde Estados Unidos, el partido podrá sintonizarse por televisión en ESPN Deportes, mientras que ESPN+, la ESPN App y fuboTV serán las alternativas para verlo online.
En México, la señal estará a cargo de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá seguir el encuentro en streaming y los usuarios de izzi también podrán acceder a la transmisión.
En España, el compromiso se emitirá por Movistar+ a través de M+ LALIGA TV, mientras que los bares y locales públicos contarán con la señal de LaLiga TV Bar HD.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.