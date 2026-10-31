¿Cómo ver el partido Levante vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

La undécima fecha de LaLiga lleva al Atlético de Madrid hasta Valencia, donde este sábado 31 de octubre visitará al Levante. El partido abre la jornada del sábado y enfrentará a dos equipos con objetivos muy diferentes en la tabla.

El Levante atraviesa una temporada de altibajos. Se ubica en el 14° puesto con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, y llega golpeado tras perder su último compromiso ante la Real Sociedad.

El Atlético de Madrid, en cambio, vive un gran presente. Los rojiblancos suman 25 unidades, se mantienen en el segundo lugar y llegan con la confianza en lo más alto luego de seis triunfos consecutivos que lo dejaron a solo dos unidades del Barcelona.

¿A qué hora se juega el Levante vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Estadio Ciutat de València

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia/GettyImages

¿Cómo ver el Levante vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

El duelo en Valencia tendrá transmisión en directo para los aficionados de Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles en cada país.

Desde Estados Unidos, el partido podrá sintonizarse por televisión en ESPN Deportes, mientras que ESPN+, la ESPN App y fuboTV serán las alternativas para verlo online.

En México, la señal estará a cargo de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá seguir el encuentro en streaming y los usuarios de izzi también podrán acceder a la transmisión.

En España, el compromiso se emitirá por Movistar+ a través de M+ LALIGA TV, mientras que los bares y locales públicos contarán con la señal de LaLiga TV Bar HD.

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