¿Cómo ver el partido Manchester City vs AEK en TV y streaming?

El Etihad Stadium recibe este martes 20 de octubre uno de los encuentros de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El Manchester City se mide con el AEK Atenas buscando dejar atrás la dura caída sufrida una semana atrás frente al PSG en este mismo recinto.

El conjunto de Enzo Maresca llega con una victoria en dos presentaciones, luego de la última derrota y el estreno con triunfo a domicilio del Porto. Con un historial que lo respalda (nunca perdió un partido oficial frente a un rival griego), pero con algunas bajas por lesión, intentará recuperar terreno en la tabla.

AEK Atenas, en tanto, aterriza en Mánchester con la necesidad de levantarse. El equipo griego venía de una buena racha, con cuatro triunfos en cinco partidos, pero cayó 3-1 frente al Shakhtar Donetsk en su último compromiso de Champions League y ahora enfrenta su prueba más exigente de la temporada.

¿A qué hora juega Manchester City vs AEK Atenas?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Willy Delajod (Francia)

Etihad Stadium | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas por Televisión y Streaming online?

Este duelo de Champions League contará con transmisión en Estados Unidos, México y España, en todos los casos a través de plataformas digitales o servicios de televisión de pago. Estas son las alternativas disponibles en cada país.

En Estados Unidos, los aficionados tendrán dos opciones de streaming: Paramount+ y DAZN USA, que ofrecerá el partido con narración en español.

Desde México, la única alternativa para ver el encuentro será Fox One, que tendrá la transmisión en vivo.

En España, el partido podrá seguirse a través de Movistar+, operador que cuenta con los derechos de la Champions League en el país.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Fox One España Movistar+

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