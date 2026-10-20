¿Cómo ver el partido PSG vs Barcelona en TV y streaming?

Con olor a final anticipada, Paris Saint-Germain y Barcelona se ven las caras este martes 20 de octubre por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada, que además marcará el reencuentro de Luis Enrique con el club al que dirigió entre 2014 y 2017.

El conjunto francés, campeón de las dos últimas ediciones del torneo, arrancó su defensa del título a toda máquina. Goleó 6-1 al Slovan Bratislava en el debut y luego se impuso ante el Manchester City por 4-2.

Del otro lado, Barcelona también presenta números perfectos en Europa. El equipo de Hansi Flick venció 5-1 al Feyenoord y 4-1 al Galatasaray, acumulando nueve goles en dos presentaciones. El historial reciente juega a favor del rival, que ganó tres de los últimos cinco cruces, incluido el 2-1 en Montjuïc de octubre de 2025.

¿A qué hora juega PSG vs Barcelona?

Ciudad: París, Francia

Estadio: Parque de los Príncipes

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Parc des Princes | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo ver PSG vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

Un partido de este calibre tendrá amplia cobertura en Estados Unidos, México y España. A continuación, te contamos cuáles son las señales de televisión y las plataformas digitales disponibles en cada país para seguir el choque en el Parque de los Príncipes.

Los aficionados en Estados Unidos tendrán un abanico amplio de opciones. La transmisión en español llegará por televisión a través de TUDN USA y UniMás, mientras que en el terreno digital estarán disponibles Paramount+, ViX, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.

Para quienes estén en México, el partido se emitirá por TNT Sports y podrá verse online en Max Mexico.

Desde España, la cita europea podrá seguirse en Movistar+, a través de su canal Movistar Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

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