¿Cómo ver el partido Pumas UNAM vs Tigres UANL en TV y streaming?

El Club Universidad Nacional recibe al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 24 de octubre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro enfrenta a dos equipos que buscan consolidarse en la lucha por los puestos de clasificación a la Liguilla.

Ambos equipos han protagonizado una rivalidad reciente muy interesante más allá de lo deportivo, por el tema de fichajes y contrataciones entre sí.

En el historial reciente la tendencia va muy marcada a la igualdad, en los últimos cinco cotejos entre ellos ha sido un triunfo para los capitalinos, dos empates y dos triunfos para los de San Nicolás de los Garza.

En la fecha anterior los del Pedregal se midieron a Santos Laguna a mitad de semana. Mientras que, los regiomontanos cayeron 0-2 ante La Fiera.

Pumas intentará aprovechar su condición de local, mientras que Tigres buscará imponer su experiencia y recuperar terreno en la clasificación.

La clave será el duelo entre la creatividad de Carrasquilla y la capacidad de Tigres para controlar el mediocampo. También será importante comprobar cómo llega Pumas físicamente después de disputar dos partidos en pocos días.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pumas UNAM vs Tigres UANL

Las transmisiones de Pumas UNAM vs Tigres UANL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El enfrentamiento se celebrará en casa del cuadro de la Ciudad de México y los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de tres señales en México; mientras que cinco señales en Estados Unidos.

De esa manera, les compartimos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar del partido.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México ViX, Canal 5 y TUDN

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