Ya no hay mañana para Pumas, quien necesita ganar sí o sí para poder esperar combinaciones y ver si recibe un boleto a la Liguilla por el título del Apertura 2026. Por otro lado, Rayados tiene más techo, ya que una victoria lo clasificaría, pero si empata o pierde tendría que depender del resto. Todo se definirá este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.

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Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya están calificados a la Fiesta Grande, pero los últimos tres boletos se lo van a disputar siete escuadras: Santos Laguna (25), Monterrey (24), León (23), Pachuca (22), Tijuana (22) y Pumas (21).



La jornada pasada, Universidad Nacional casi queda eliminada del campeonato, pero evitó eso al empatar 2-2 con América en el Clásico Capitalino, celebrado en CU, gracias a las dianas de César Huerta y el paraguayo Robert Morales.



Asimismo, La Pandilla disputó su juego pendiente contra Querétaro de la Jornada 7 y logró imponerse en el Estadio Corregidora por la mínima del uruguayo Diego Rossi, con lo que elevó sus posibilidades de estar en la fase final. Previo a eso, el equipo regio fue vapuleado 4-0 por Toluca.

Para este duelo, los auriazules no contarán con el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite, quien acumuló su quinta amarilla, pero recuperaron a Cristian ‘Chicote’ Calderón, quien llevaba lesionado desde septiembre. A la vez, sus convocados a la Fecha FIFA volvieron sin problemas: el panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y el paraguayo Robert Morales.



Con respecto a los albiazules, Ricardo Chávez no podrá jugar por sumar cinco cartones preventivos, pero para buena suerte del cuerpo técnico encabezado por el argentino Matías Almeyda, Carlos Salcedo y el español Óliver Torres vuelven al ruedo tras haber estado suspendidos. Los convocados por selecciones como Jesús ‘Tecatito’ Corona y Hugo Cuypers se sumaron sin problema al resto de sus compañeros.

¿Cómo ver el partido por TV y Streaming Online?

Para poder ver el cotejo desde los Estados Unidos deberás recurrir a TUDN, ya sea el canal de TV, su página web o la aplicación. Del mismo modo, Univisión es otra alternativa, así como su aplicación, sin olvidar al servicio de streaming ViX.



En México se podrá ver en televisión abierta a través del Canal 5 de Televisa, pero de igual forma está TUDN junto a su app y ViX.

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