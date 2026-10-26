¿Cómo ver el partido Querétaro vs Cruz Azul en TV y streaming?

Después de la jornada a mitad de semana, el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Quéretaro en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 25 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio La Corregidora.

El conjunto celeste llega con dos victorias en fila al golear 5-0 al FC Juárez y 2-1 al Club Pachuca, además de tener cinco partidos consecutivos sin perder y es tercero de la clasificación con 23 unidades. Su última caída fue 1-0 ante Monterrey.

Por su parte, los Gallos Blancos son octavos de la tabla general con 20 unidades, pero llegan tras dos derrotas seguidas, por lo que deben volver a sumar para no seguir bajando en la clasificación. Tabién atraviesan esos dos partidos consecutivos sin ganar, habiendo anotado solo un gol y recibido siete en ese lapso.

También la tendencia marca favorablemente a la Máquina Celeste, pues en los últimos cinco partidos entre ellos, los cementeros han empatado dos veces y ganado tres ocasiones.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Querétaro vs Cruz Azul

Las transmisiones de Querétaro vs Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

El compromiso se llevará a cabo en casa del cuadro queretano y los derechos de transmisión para ver este encuentro serán a través de las señales de televisión y streaming de una señal en México; mientras que una señal en Estados Unidos.

A continuación, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el juego.

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos ViX México FOX One

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