¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Leipzig en TV y streaming?

El Santiago Bernabéu se viste de gala para una nueva noche de Champions League. Este miércoles 21 de octubre, Real Madrid recibe a RB Leipzig por la tercera fecha de la fase de liga, buscando sostener el paso perfecto en el torneo del que es rey absoluto.

El conjunto de José Mourinho llega con seis puntos tras sus dos victorias, la última de ellas un vibrante 4-3 ante la Roma en el Olímpico. Recupera a Vinícius Júnior, sancionado por LaLiga pero habilitado para jugar en Europa, aunque tendrá varias ausencias en defensa por lesión.

RB Leipzig, en cambio, viaja a Madrid con tres unidades y algunas dudas. El equipo alemán cayó 4-1 ante el Como en el debut y se recuperó con un ajustado 1-0 sobre el PSV, pero llega golpeado tras una dura goleada ante el Bayern Múnich en la Bundesliga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs RB Leipzig?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig por Televisión y Streaming online?

La visita del RB Leipzig al Bernabéu podrá verse en directo desde Estados Unidos, México y España. En los tres países, la transmisión estará disponible principalmente a través de servicios de streaming y televisión de pago.

En Estados Unidos, el encuentro tendrá dos vías digitales: Paramount+, que cuenta con los derechos de la Champions League en el país, y DAZN USA, con la opción de seguirlo en español.

Los aficionados en México tendrán una única alternativa para ver al conjunto blanco: Fox One.

En España, el partido llegará a los hogares a través de Movistar+ en el canal Movistar Liga de Campeones, y también estará disponible en streaming mediante Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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