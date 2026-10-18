¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Sevilla en TV y streaming?

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la novena jornada de LaLiga 2026/27. Será la antesala del Clásico del próximo fin de semana, con el equipo de Mourinho obligado a ganar para no perderle pisada al líder invicto.

El Madrid llega en el cuarto puesto con 18 puntos, seis por detrás del Barcelona. Como local no ha dejado escapar puntos, pero cayó en sus visitas al Betis y al Atlético de Madrid. Para este duelo no podrá contar con Vinícius Júnior, suspendido por cuatro partidos.

Sevilla, por su parte, marcha quinto con 14 unidades y buscará dar el golpe. El conjunto andaluz viene de empatar ante Levante y necesita volver a la victoria para mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Sevilla?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Santiago Bernabéu | Daniel Sastre/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Sevilla por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Real Madrid y Sevilla. Las opciones varían según el país, con señales de televisión abierta, de pago y plataformas de streaming para no perderse este duelo de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en señal abierta a través de ABC y en español por ESPN Deportes. Además, ESPN+, la ESPN App y fuboTV ofrecerán la posibilidad de seguir la transmisión mediante streaming.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, con la señal de M+ LALIGA TV, mientras que bares y locales públicos podrán ofrecer el partido mediante LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV