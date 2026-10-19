Como vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Duelo de opuestos este este miércoles 21 de octubre en el Stadio Giuseppe Sinigaglia por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El Como, debutante absoluto en esta competencia y club que atraviesa el mejor momento de su historia, se mide con un histórico del certamen como lo es el Manchester United, que no lográ salir de una crisis que ya se extiende desde hace años. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos y uno de los partidos más esperados de la historia del equipo lombardo.

El Manchester United no pasó del 1-1 en su visita al Leeds, lo que extendió a seis partidos su racha sin victorias en todas las competiciones. Bryan Mbeumo abrió el marcador en el minuto 35 tras un pase de Youri Tielemans, pero Dominic Calvert-Lewin empató al comienzo del segundo tiempo. En la Champions, el equipo de Michael Carrick goleó 4-0 al Sabah en su estreno, pero luego cayó 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El Como, por su parte, vive un sueño en su primera temporada en la Champions. Debutó con un histórico 4-1 ante el RB Leipzig en el Sinigaglia, pero en Róterdam cayó 3-2 ante el Feyenoord, en un partido en el que Cesc Fàbregas admitió que se equivocó en algunas decisiones. El domingo volvió a sonreír en la Serie A: le ganó 3-1 a la Fiorentina en Florencia con goles de Mattia Liberali, Nico Paz y Tasos Douvikas, cortando así una racha de tres partidos sin ganar.

Pronóstico SI

El Como de Fàbregas es un equipo valiente, que domina la pelota y ataca con muchos hombres. En su estadio ya demostró que puede hacerles daño a rivales de peso, con Nico Paz manejando los hilos. El United llega con un aluvión de bajas y la confianza por el piso, aunque en Leeds mostró una leve mejoría y tiene en Mbeumo y Bruno Fernandes sus principales armas.

El momento de ambos equipos y el empuje del Sinigaglia inclinan la balanza a favor del local en un partido que promete goles en los dos arcos.

Pronóstico: Como 2-1 Manchester United

¿A qué hora se juega el Como vs Manchester United?

Ciudad: Como, Italia

Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Como y el Manchester United

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos.

Últimos 5 partidos

Como Manchester United Fiorentina 1-3 Como 18/10/26 Leeds United 1-1 Manchester United 18/10/26 Feyenoord 3-2 Como 14/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Como 0-0 Roma 11/10/26 Manchester United 1-1 Tottenham 10/10/26 Frosinone 2-0 Como 20/09/26 Fulham 1-1 Manchester United 20/09/26 Como 2-1 Parma 13/09/26 Manchester United 2-3 Brighton 16/09/26

¿Cómo ver el Como vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Manchester United

Carrick tiene la enfermería llena. No estarán Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui ni Manuel Ugarte, el uruguayo con una lesión de ligamento cruzado que lo mantendrá fuera de las canchas hasta abril. Con Shaw y Dorgu fuera, el lateral izquierdo es el gran problema. En Elland Road,

Mbeumo terminó jugando como delantero centro por la ausencia del goleador esloveno.

Fuera de la cancha, el clima sigue tenso tras las declaraciones de Lisandro Martínez, que cuestionó la falta de inversión del club en el último mercado. Carrick, cada vez más cuestionado, intentó ver el lado positivo del empate en Leeds y lo calificó como “un nuevo comienzo”, aunque reconoció que la situación del equipo no luce bien.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Lisandro Martínez; Baleba, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Últimas noticias del Como

Fàbregas perdió a Assane Diao con una lesión muscular en el muslo izquierdo. Tampoco podrá contar con Moise Kean, lesionado. El entrenador rotó mucho ante la Fiorentina, con solo cuatro titulares que habían jugado ante el Feyenoord, por lo que se espera que vuelvan varios de los habituales para recibir al United.

El presidente Mirwan Suwarso reconoció que hay “fila” de clubes interesados en Fàbregas, aunque aseguró que el proyecto del club apunta a largo plazo.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27 | Gabriele Maltinti/GettyImages

Posible alineación del Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Chalobah, Jacobo Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27