La CONMEBOL y la Concacaf han confirmado los primeros detalles sobre la próxima edición de la Copa América. Ambas confederaciones volverán a trabajar en conjunto para la organización del torneo continental, que contará con la presencia de 16 selecciones nacionales y tendrá nuevamente a Estados Unidos como anfitrión.

Como se ha vuelto una costumbre en los últimos años, el territorio estadounidense albergará una de las competiciones de selecciones más importantes del mundo. La decisión supone una nueva oportunidad para aprovechar la infraestructura deportiva del país, así como el atractivo comercial que representa su mercado para el fútbol.

🚨[OFICIAL] La Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos.

*️⃣Se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio y la competición reunirá a 16 equipos: los 10 representantes de la CONMEBOL y 6 selecciones de Concacaf. pic.twitter.com/VleDB0mZKd — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 24, 2026

¿Cuándo se disputará la Copa América 2028?

De acuerdo con la información compartida por el periodista César Luis Merlo, la Copa América 2028 se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio. De esta manera, la competición tendrá una duración de un mes, aunque todavía se desconocen las ciudades y los estadios que albergarán los encuentros.

En cuanto a las selcciones participantes, está garantizada la presencia de los diez representativos nacionales que integran la CONMEBOL. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia tendrán un lugar asegurado dentro de la justa.

TOPSHOT-FBL-COPA AMERICA-2024-ARG-COL | JUAN MABROMATA/GettyImages

¿Participará alguna selección de la CONCACAF en la Copa América 2028?

Por su parte, la CONCACAF contaría con seis representantes dentro de la Copa América. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con las selecciones sudamericanas, los combinados nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tendrán que ganarse su derecho a participar mediante su rendimiento en una competición oficial.

La propia CONCACAF ha confirmado que las seis plazas disponibles se repartirán a través de la Copa Oro de 2027. Bajo este escenario, la próxima edición del certamen regional adquirirá una relevancia deportiva adicional.

Será la tercera vez en que la Copa América se juegue en Estados Unidos. La primera ocasión fue en el 2016, la segunda en 2024. Mensaje claro, Estados Unidos como sede ofrece todo lo que desea CONMEBOL para su torneo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES