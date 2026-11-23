El Chelsea sufrió este fin de semana su sexta derrota en 14 partidos bajo el mando de Xabi Alonso y la gente le hizo sentir su descontento coreando "No sabes lo que haces", todo un síntoma de un ciclo que parecería no estar encaminándose de la mejor manera en Stamford Bridge. La caída fue estrepitosa: 1-4 ante el Leeds.

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Según un nuevo informe, no se espera que la directiva Blue tome una decisión precipitada sobre el futuro de Xabi Alonso, a pesar de la humillante derrota en casa. A estas alturas de la temporada, solo tres equipos han encajado más goles que los 20 que ha recibido el Chelsea en la Premier League; además, el equipo suma cinco derrotas, la misma cifra que el Manchester United, que ocupa la 19° posición. Apenas cinco equipos han perdido más encuentros, siendo el recién ascendido Coventry City (14º) el mejor clasificado de entre ellos.

A pesar del decepcionante comienzo de Alonso, el Daily Mail informa que su puesto "no corre peligro" y que "claramente" merece más tiempo. De hecho, todo apunta a que los responsables del club desean darle margen para que logre sacar provecho de la plantilla que heredó durante el verano.

Lo que se le viene al Chelsea

El paso de Xabi Alonso por el Chelsea recién arranca | John Walton - PA Images/GettyImages

Los próximos enfrentamientos contra el Nottingham Forest (17º) y el Crystal Palace (20°) deberían brindar al Chelsea la oportunidad de reaccionar. No obstante, cualquier resultado que no suponga sumar los seis puntos en juego provocará un intenso escrutinio.

El antecedente de Rosenior

Liam Rosenior fue el entrenador en la temporada pasada | George Wood/GettyImages

Los nuevos propietarios del Chelsea han demostrado estar dispuestos a tomar decisiones difíciles en el banquillo, aunque todavía no han actuado con la misma contundencia que caracterizó a la anterior directiva. Liam Rosenior dirigió 23 partidos durante la segunda mitad de la temporada pasada antes de ser destituido. Actualmente, ocupa el segundo puesto en la Ligue 1 al frente del Paris FC, en lo que es la segunda temporada del equipo en la máxima categoría del fútbol francés.

Las dificultades que atravesó Rosenior el año pasado, sumadas a los problemas que surgieron hacia el final de la etapa de Enzo Maresca, juegan, en realidad, a favor de Alonso. Es evidente que la plantilla arrastra problemas desde mucho antes de la llegada de Alonso este verano, y existe un deseo de alcanzar la estabilidad necesaria para encontrar una solución que lleva demasiado tiempo pendiente.

Los problemas de Xabi

Las lesiones de jugadores clave, concretamente el mediocentro defensivo Moisés Caicedo y el delantero estrella João Pedro, no han facilitado la labor de Alonso. A esto se suma el fracaso en el fichaje del centrocampista del AS Mónaco, Lamine Camara, durante el último día del mercado, un contratiempo que escapaba al control del entrenador.

La lesión del ecuatoriano complicó al español | John Walton - PA Images/GettyImages

Existe, sin embargo, la conciencia de que los resultados, sencillamente, no han sido lo suficientemente buenos. El Chelsea mostró vulnerabilidad defensiva la temporada pasada: terminó la campaña 2025/26 con 83 goles encajados en 59 partidos, lo que supone una media de 1.4 goles por encuentro. Este año, esa cifra ha ascendido a 2.1 goles por partido; la situación, claramente, evoluciona en la dirección equivocada.

En el plano táctico, el Chelsea de Alonso ha estado lejos de ofrecer un nivel aceptable. El técnico ya ha probado a cambiar de una formación 3-4-2-1 a una 4-2-3-1, sin éxito, y ahora busca otra solución rápida mientras el apoyo de la afición sigue disminuyendo. Por ahora, los propietarios mantienen su respaldo a Alonso, pero si esta mala racha se prolonga, es posible que sea necesario mantener una conversación incómoda.

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