El Club América llega bastante tocado al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 ante Monterrey. Las Águilas se clasificaron en tercer lugar a la liguilla, pero su rendimiento en las últimas semanas ha sembrado un ánimo de incertidumbre. El conjunto azulcrema lleva seis partidos al hilo sin conocer la victoria, siete si se considera el partido amistoso contra el New York Red Bulls. Su último triunfo se registró el 21 de octubre de este año. Es decir, el equipo de Guillermo Almada lleva más de un mes sin ganar.

En la última semana han surgido varios reportes que señalan al técnico uruguayo como el máximo responsable de los malos resultados de las Águilas. El estilo estricto, y a veces autoritario, de Almada estaría generando tensiones al interior del vestidor del América. Aunque públicamente algunos de sus jugadores, como Erick Sánchez y Kevin Álvarez, han salido a respaldar a su director técnico, lo cierto es que en Coapa se respira un ambiente extraño.

El historial de Almada tampoco ayuda a disipar los rumores sobre un posible vestidor roto y un enfrentamiento con algunos jugadores. El entrenador uruguayo ha tenido choques con jugadores y directivos en casi todos los clubes que ha dirigido.

Durante su paso por Ecuador, con el Barcelona de Guayaquil, el estratega sudamericano se caracterizó por su alta exigencia a los jugadores. En marzo de 2025, el exfutbolista Luis 'Gordito' Caicedo aseguró que Almada "me hizo retirar" debido a los duros entrenamientos del estratega, que incluso tenían impacto en su vida fuera del futbol.

Cuando llega Guillermo habían tres jornadas de entrenamiento y era un ritmo alto. Era presión allá arriba, yo lo podía hacer, pero terminaba liquidado. No podía comer, quería tener relaciones íntima y no podía porque no me daba, salía y me iba a dormir Luis Caicedo

Guillermo Almada está en el ojo del huracán por su manejo en el América | Jam Media/GettyImages

El historial de Guillermo Almada: roces en el vestidor y pleitos con directivas

No queda duda de la capacidad de Almada como técnico. El entrenador ha ganado títulos en Uruguay, Ecuador y México. Sin embargo, su rígido estilo de trabajo suele generar tensiones con su entorno.

En mayo de 2025, Guillermo Almada renunció al Pachuca, previo al inicio del Mundial de Clubes, debido a desacuerdos con los futbolistas y su directiva sobre la preparación que debían tener los Tuzos antes de este compromiso internacional.

Los jugadores pedían tener mayor flexibilidad y poder dormir en casa, mientras que el técnico exigía una concentración más estricta. En una entrevista posterior, Almada aseguró haber tenido "distintos puntos de vista" sobre la preparación y agradeció al club.

Almada salió de Pachuca por exigir una preparación "extrema" para el Mundial de Clubes | Jam Media/GettyImages

Después de su salida del Pachuca, Almada probó suerte, sin mucho éxito, en el Real Valladolid y el Real Oviedo. Federico Viñas, uno de sus jugadores en el club carbayón, aseguró en una entrevista,en mayo de 2026, que no le sorprendía la destitución del uruguayo debido a que "el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor".

¿Qué pasa realmente en el vestidor del América con Guillermo Almada?

De acuerdo con numerosos versiones periodísticas, el clima al interior del Club América no es el mejor en estos momentos debido a la racha negativa. Un sector de los jugadores apoyaría a muerte a Almada, mientras que otros elementos estarían cansados de la forma de trabajar del técnico y de algunas de sus decisiones técnicas.

Luis Malagón, por ejemplo, realizó una publicación en Instagram en la que lanzó una indirecta por haber perdido la titularidad para el duelo ante Rayados de Monterrey en el partido de ida. "A mal tiempo, buena cara", publicó el guardameta, lo cual ha generado varias reacciones en redes sociales.

Luis Ángel Malagón lanzó un dardo en redes sociales por su suplencia ante Monterrey | Jam Media/GettyImages

No existe un reporte sobre un enfrentamiento específico de Almada con sus jugadores, aunque parece que sus formas, aunado a los malos resultados, están causando estragos en el ánimo y rendimiento del equipo.

Una derrota más podría ser la gota que termine por derribar el vaso. O por romper el vestuario.

¿Almada podrá darle la vuelta a la situación? ¿O la directiva buscará un cambio después de este torneo?