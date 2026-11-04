Cristiano Ronaldo responde a las críticas de Erik ten Hag con una frase contundente

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag sigue vigente cuatro años después de su conflictiva etapa en el Manchester United. Aunque el portugués evitó pronunciarse públicamente sobre las últimas declaraciones del técnico neerlandés, Piers Morgan reveló que mantuvo una conversación personal con el futbolista y dio a conocer su reacción: considera que su antiguo entrenador "no merece que se hable de él".

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La relación entre ambos se deterioró durante los primeros meses de Ten Hag al frente del conjunto inglés, en 2022. Ronaldo terminó abandonando Old Trafford por segunda vez en medio de una fuerte controversia, luego de conceder una entrevista a Piers Morgan en la que aseguró que no respetaba al entrenador. La salida del delantero se produjo de común acuerdo durante la pausa del fútbol de clubes por el Mundial de Qatar.

Las nuevas críticas de Ten Hag contra Cristiano

La polémica volvió a encenderse después de una entrevista del neerlandés con The Athletic, publicada el mes pasado. En ella, el exentrenador aseguró que Ronaldo había perjudicado al equipo durante su etapa en Manchester. Días después, durante su participación en el programa Goedemorgen Eredivisie, fue todavía más contundente al cuestionar el nivel del delantero.

Ten Hag sostuvo que Cristiano había dejado de ofrecer su mejor versión desde hacía siete u ocho años y consideró que su salida de la Juventus, en 2021, cuando tenía 36 años, fue una decisión acertada del Real Madrid. Incluso describió como un "gran regalo" que el club español se desprendiera de él antes de que comenzara su declive futbolístico.

🚨 Erik ten Hag to ESPN NL: “Since Real Madrid sold Cristiano Ronaldo to Juventus, it was effectively over”.



“In fact, Real Madrid’s greatest strength is that they always know the perfect time to part ways with a player… and that was the case too”. pic.twitter.com/LTMlLU6STI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2026

Piers Morgan reveló la reacción del portugués

Ante la repercusión de estas declaraciones, Morgan decidió preguntarle directamente a Ronaldo qué opinaba sobre las palabras de su antiguo entrenador. Según contó el periodista en su canal de YouTube Football Uncensored, la respuesta del futbolista fue contundente y dejó en claro que no tiene interés en reabrir aquella discusión.

El comunicador también defendió al delantero y consideró que, con un entrenador diferente, podría haber permanecido dos o tres temporadas más en el Manchester United y continuar marcando goles.

El futuro de Ronaldo y sus últimos grandes objetivos

Mientras continúa la controversia, el portugués atraviesa la etapa final de su carrera profesional. A sus 41 años, tiene contrato con Al Nassr hasta el próximo verano y el propio jugador reconoció que esta podría ser su última temporada como futbolista. Sin embargo, todavía mantiene objetivos importantes tanto a nivel individual como colectivo.

Después del Mundial de 2026, Ronaldo decidió continuar representando a Portugal, aunque recientemente protagonizó otro conflicto, esta vez con el seleccionador Jorge Jesus, por una situación que consideró una falta de respeto. Como consecuencia, recibió una suspensión mínima de un mes y una multa económica, aunque se espera que vuelva a ser convocado durante noviembre.

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Entre sus principales aspiraciones aparecen la posibilidad de conquistar una nueva UEFA Nations League con Portugal y convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar los 1.000 goles oficiales. Su objetivo recibió un impulso tras el hat-trick conseguido con Al Nassr frente a Al Kholod, aunque existe cierta controversia sobre su registro goleador.

La cuenta de Ronaldo también está bajo observación por un tanto reciente frente a Al Faisaly, cuya autoría genera diferencias entre los registros estadísticos. Mientras la Saudi Pro League le adjudica la anotación, otras fuentes oficiales no se la reconocen.

Por ese motivo, algunas estadísticas sitúan al portugués en 984 goles y otras en 985, en una carrera contrarreloj para alcanzar una cifra histórica antes de ponerle punto final a su trayectoria.

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