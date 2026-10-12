Cristiano Ronaldo revela el peculiar gesto que tenía con Lionel Messi en las galas de premios
A pesar de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido rivales y compañeros de enésimas ceremonias de premios individuales en las últimas dos décadas comparados durante más de dos décadas, ambos siempre se han mostrado respeto fuera y dentro del campo.
Antes de la entrega del 2026, los dos mejores jugadores del siglo XXI se repartieron el Balón de Oro en 13 ocasiones (ocho para las vitrinas de Messi y cinco para las de Cristiano Ronaldo), así como premios The Best, Mejor Jugador de la UEFA, entre otros.
Sobre esa situación, el jugador del Al-Nassr mencionó acerca del estima y respeto hacía Leo después de más de 15 años siendo los protagonistas del fútbol mundial donde acapararon los galardones individuales.
"Tengo cariño por Messi", dijo Ronaldo. "La verdad es que fuimos rivales durante muchos años, pero ya lo he dicho en algunas entrevistas: llevamos 15 años en el escenario".
Y no dudó en recordar una anécdota sorprendente. Ronaldo reveló que solía ayudar a Messi durante las ceremonias de premiación, actuando como traductor cuando el argentino no entendía las instrucciones en inglés.
"Recuerdo que, en esa época, no sé si ahora habla un poco de inglés, pero Messi no hablaba nada y yo le traducía cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer en la gala", explicó Ronaldo.
Además, agregó: "Le tengo cariño porque siempre me trató bien y me respetó mucho, al igual que yo a él".
Él siempre me trató bien. Por supuesto, él defendía a su club y yo defendía al mío. Él defendía a su selección nacional y yo defendía a la míaCristiano Roanldo.
“Fue una rivalidad saludable. Creo que nos motivamos mutuamente”, finalizó.
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.