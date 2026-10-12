Cristiano Ronaldo se autoproclama el mejor futbolista de la historia

En una extensa entrevista televisiva con la CNN de Portugal, Cristiano Ronaldo defendió su trayectoria y lanzó una contundente afirmación que volvió a viralizarse en las redes sociales: se considera el futbolista más completo de todos los tiempos.

Las declaraciones toman protagonismo en medio de la repercusión generada por su situación con la selección de Portugal tras su salida de la concentración durante la UEFA Nations League 2026/27 y la posterior sanción.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es una cuestión de gustos. Lo respeto", explicó Ronaldo. Sin embargo, marcó una diferencia entre las preferencias personales y la valoración de sus condiciones futbolísticas. "Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el más completo", sentenció.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo declares himself the GREATEST PLAYER OF ALL TIME and hits back at the obsession with his 1,000-goal milestone!



“People aren’t appreciating what I’m doing RIGHT NOW. They’re more concerned with how many goals I have left to reach 1,000.”



“I DON’T… pic.twitter.com/GVmJ0edMDe — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 12, 2026

Los números que respaldan su confianza

El delantero del Al Nassr fundamentó su postura en sus registros individuales y en la capacidad que demostró para mantenerse competitivo durante más de dos décadas. Para el portugués, sus estadísticas constituyen una prueba de su impacto y no siempre reciben el reconocimiento que merecen.

"La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos", sostuvo durante aquella entrevista. Además, fue más allá al referirse a su posición en el fútbol mundial: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

Tras marcar de tiro libre en su regreso a la actividad con el Al Nassr, alcanzó los 980 goles en 1.337 partidos y aseguró: "los números hablan por sí solos. Si llego a los 1.000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".

Sin fecha para el retiro

A sus 41 años, Ronaldo también mantiene abierta la incógnita sobre cuándo decidirá poner fin a su carrera profesional. Aunque en distintas ocasiones dejó entrever que el retiro podría estar cerca, evita establecer una fecha concreta.

FBL-POR-RONALDO | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El portugués reconoció que su continuidad depende, en buena medida, de las sensaciones personales y de la motivación que encuentre para seguir compitiendo al máximo nivel. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente, no lo sé", admitió.

Mientras continúa persiguiendo nuevos objetivos, el delantero sostiene una convicción que no parece dispuesto a negociar: su lugar entre los grandes del fútbol.