Cristiano Ronaldo se autoproclama el mejor futbolista de la historia
En una extensa entrevista televisiva con la CNN de Portugal, Cristiano Ronaldo defendió su trayectoria y lanzó una contundente afirmación que volvió a viralizarse en las redes sociales: se considera el futbolista más completo de todos los tiempos.
Las declaraciones toman protagonismo en medio de la repercusión generada por su situación con la selección de Portugal tras su salida de la concentración durante la UEFA Nations League 2026/27 y la posterior sanción.
"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es una cuestión de gustos. Lo respeto", explicó Ronaldo. Sin embargo, marcó una diferencia entre las preferencias personales y la valoración de sus condiciones futbolísticas. "Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el más completo", sentenció.
Los números que respaldan su confianza
El delantero del Al Nassr fundamentó su postura en sus registros individuales y en la capacidad que demostró para mantenerse competitivo durante más de dos décadas. Para el portugués, sus estadísticas constituyen una prueba de su impacto y no siempre reciben el reconocimiento que merecen.
"La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos", sostuvo durante aquella entrevista. Además, fue más allá al referirse a su posición en el fútbol mundial: "Seré el mejor de la historia, sin duda".
Tras marcar de tiro libre en su regreso a la actividad con el Al Nassr, alcanzó los 980 goles en 1.337 partidos y aseguró: "los números hablan por sí solos. Si llego a los 1.000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".
Sin fecha para el retiro
A sus 41 años, Ronaldo también mantiene abierta la incógnita sobre cuándo decidirá poner fin a su carrera profesional. Aunque en distintas ocasiones dejó entrever que el retiro podría estar cerca, evita establecer una fecha concreta.
El portugués reconoció que su continuidad depende, en buena medida, de las sensaciones personales y de la motivación que encuentre para seguir compitiendo al máximo nivel. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente, no lo sé", admitió.
Mientras continúa persiguiendo nuevos objetivos, el delantero sostiene una convicción que no parece dispuesto a negociar: su lugar entre los grandes del fútbol.
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.