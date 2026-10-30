Cruz Azul vs León: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y León disputarán uno de los partidos más interesantes de la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras se encuentran en puestos de liguilla y buscan quedar entre los primeros cuatro de la tabla.

A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre este duelo: fecha, horario, dónde y cómo ver, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

Pronóstico SI Futbol

El vigente campeón de la Liga MX ha tenido altas y bajas este semestre, pero parece que llegará en buena forma a la liguilla. El equipo de Joel Huiqui suma tres derrotas al hilo y no pierde desde el 19 de septiembre, cuando cayó ante Rayados de Monterrey en la jornada 9.

En sus últimos cinco duelos, la Máquina Celeste suma tres victorias, dos empates, 16 goles a favor y ocho en contra. En el mismo periplo, León tiene dos victorias, dos empates y una derrota, nueve goles a favor y ocho en contra.

El balance de los cementeros es muy favorable. En sus últimos 15 enfrentamientos, la Máquina registra 12 triunfos, dos derrotas y un empate. Este fin de semana, el equipo de Huiqui saldrá como favorito.

Cruz Azul 2-1 León

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs León?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Fecha: domingo 11 de noviembre

Hora: 21:10 horas EE.UU (Este), 19:10 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y el León (últimos 5 enfrentamientos)

Cruz Azul: 4

Empate: 0

León: 1

Último partido entre ambos: 10/01/26- León 2-1 Cruz Azul - Liga MX, Clausura 2026

Últimos 5 partidos

Cruz Azul León Querétaro 1-3 Cruz Azul 25/10/26 León 1-1 Toluca 24/10/26 Pachuca 1-2 Cruz Azul 21/10/26 Tigres 0-2 León 20/10/26 Cruz Azul 5-0 Juárez 17/10/26 León 3-5 América 17/10/26 Pumas 3-3 Cruz Azul 11/10/26 Puebla 1-1 León 09/10/26 Cruz Azul 3-3 Toluca 26/09/26 León 2-1 Juárez 27/09/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs León por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México Vix Premium, Canal 5, TUDN Estados Unidos TUDN

Últimas noticias del Cruz Azul

La Máquina Celeste buscará ligar su cuarta victoria del campeonato este fin de semana cuando reciba al León. Joel Huiqui no podrá disponer de Mateo Levy, Amaury Morales y Christian Jiménez, quienes se perderán el resto del certamen por lesión.

Las grandes dudas de la Máquina de cara al final de la temporada regular es el estado de José Paradela y Willer Ditta. Según los reportes más recientes, el mediocampista argentino podría tener minutos ante La Fiera. El jugador ya habría superado su lesión y entraría en la convocatoria de Cruz Azul.

¿Paradela regresará ante León? | Jam Media/GettyImages

Otra duda es Ditta. El colombiano se ha perdido los encuentros ante Juárez, Pachuca y Querétaro por una lesión en el cuarto dedo del pie.

Posible alineación del Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Erik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño; Christian Ebere, Nicolás Ibáñez.

Últimas noticias de León

La Fiera se jugará este fin de semana buena parte de sus posibilidades de clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano. Los esmeraldas cierran la temporada ante Cruz Azul, Chivas y Santos Laguna, tres rivales directos.

Tras el duelo ante Toluca, y de cara al partido ante Cruz Azul, Jhohan Romaña, central del León, se mostró optimista y aseguró que la clasificación está en sus manos.

Nosotros estamos tranquilos, conscientes de que tenemos una gran chance, que depende de nosotros clasificar (...) Esperemos que en el próximo partido (ante Cruz Azul) demos ese golpe, esa puntada final que sabemos que nos hace falta Romaña

Gandolfi, técnico del León | Leopoldo Smith/GettyImages

Javier Gandolfi, estratega del León, se expresó en el mismo sentido que su jugador y afirmó que buscarán tener un buen cierre de torneo regular.

Confío que en la posición que estamos y con el plantel que tengo, estamos muy bien para cerrar el torneo Gandolfi

Posible alineación de León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Alfonso Alvarado, Ismael Díaz, Edgar Guerra.

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