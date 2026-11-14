¿Cuál debe ser el centro del campo titular del FC Barcelona?

El fútbol ha cambiado y el FC Barcelona ha actualizado su forma de jugar, aunque sin perder la esencia. Una de las cosas más importantes en el deporte moderno es la dinámica, que todos puedan hacer de todo, desde defender, hasta pasar y definir. En ese marco, el mediocampo del club catalán se convierte en una muestra fehaciente de que la acumulación de jugadores de calidad no siempre es una mala idea.

Hansi Flick rota permanentemente y acomoda, cada jugador tiene una especialidad que le da al entrenador la variedad de recursos como para adaptar el mediocampo al servicio del equipo y el momento del juego, aunque haya combinaciones, principalmente defensivas, que rara vez se vayan a vislumbrar en un equipo Culé.

¿Cómo juega el FC Barcelona?

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Primero lo primero: hay que entender cómo es que juega el FC Barcelona. Los mediocampistas tienen funciones cruciales como distribuir, manejar los tiempos del juego y, sobre todas las cosas, acumular pases. En ese sentido, Rodri y Pedri son los pilares fundamentales de lo que hoy es el Barça de Flick.

El alemán sabe alternar entre un mediocampo posicional de dos integrantes a un centro con tres futbolistas, donde uno solo cumple la función de volante como tal y dos se sueltan para adentrarse en la faceta creativa. Los principios primordiales Culés en el manual del mediocampo son la salida limpia, la recuperación rápida post pérdida de balón, el control del juego y la verticalidad cuando haga falta.

La importancia del recambio

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Cuando Rodri firmó por el FC Barcelona en el cierre de este mercado de fichajes de verano los analistas plantearon una duda: ¿Es compatible con Pedri? Al parecer, la respuesta es un si rotundo.

El canterano oficia más como organizador creativo del equipo, mientras que el ex Manchester City brinda un equilibrio fundamental entre defensa y ataque. A todo esto, empiezan a sumarse los ingredientes que aportan los otros integrantes de la plantilla del Barça: la vitalidad de Gavi, la conducción de Frenkie de Jong y la llegada al área de Fermín López, entre otros.

Una de las máximas irrupciones del FCB en esta temporada viene siendo Marc Bernal, que le compite el puesto a Rodri y ha sabido aprovechar sus oportunidades como recambio joven y confiable en el puesto de centrocampista posicional. Además, Dani Olmo ha sabido acoplarse a esta línea con toda su explosión y manejo creativo de balón.

El mediocampo ideal

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Ahora si, la conclusión: el mediocampo ideal del FC Barcelona sería con Rodri, Pedri y Fermín López en un 4-3-3, ya que daría un parado equilibrado, con roles bien definidos y llevados a cabo por futbolistas de primer nivel.

Rodri oficiaría como pivote y base de este triángulo central, Pedri haría las veces de interior organizador y Fermín como interior de llegada, con gran capacidad de asociarse con el frente de ataque conformado por Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Si entrara Frenkie de Jong, el Barça tendría más capacidad para dominar la posesión y superar presiones, aunque perdería la llegada que le da Fermín. Si en vez del neerlandés el tercero es Gavi, el equipo de Flick recuperaría mucha vitalidad y opciones de recuperar balones tras alguna pérdida, aunque este no podría aportar la verticalidad que tiene López en diversos pasajes del partido.

En caso de que el pivote sea doble con Pedri y Rodri, se liberaría un lugar para que, por ejemplo, un futbolista de las características de Dani Olmo se sume a la línea de volantes ofensivos para ganar volumen de ataque y tener un mediocampo manejado mano a mano por dos de los mejores de toda LaLiga.