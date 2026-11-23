En un partido de alarido, las Chivas Rayadas de Guadalajara vencieron 1-0 a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, llegando a 33 unidades y quedándose así con el liderato de la competencia. Algo que no ocurría desde el torneo de Apertura 2011.

El encuentro se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron. El Rebaño Sagrado contaba con el apoyo de su gente como un aliciente en la búsqueda de su objetivo, el cual alcanzaron gracias a un extraordinario gol de Efraín Álvarez al minuto 21 del primer tiempo.

Así fue el gol que levantó a todos los Chivahermanos de su asiento... 🎥⚽️



Espectacular volea de Efraín Álvarez para adelantar a las Chivas. 🔥@Chivas 1-0 @CruzAzul | 🐐 🆚 🚂#LaLigaDeLaAfición✨ | #J17 | #AP26 | #CHICAZ pic.twitter.com/xDmevYEUMa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Los cementeros no pararon de luchar, pero Gabriel Milito encontró la manera de contrarrestar el poderío ofensivo de su adversario y el encuentro, poco a poco, fue llevado al terreno que a ellos les convenia.

Esta clase de actuaciones ilusionan mucho a los aficionados de las Chivas, puesto que detectan una gran madurez en su plantilla (a pesar de la juventud), y un buen manejo de emociones y estrategia desde el banquillo.

Chivas buscará que no se repita lo vivido en el torneo de Apertura 2011

Chivas quedó eliminado en cuartos de final del Apertura 2011 a manos del Querétaro | Jam Media/GettyImages

La última vez que las Chivas Rayadas de Guadalajara acabaron un semestre como líderes, fue en el lejano torneo de Apertura 2011. Pese a tener dos entrenadores diferentes (José Luis Real y Fernando Quirarte), el Rebaño Sagrado culminó la temporada con 30 y se aseguró así el liderato de la competencia.

Sin embargo, ya en la liguilla, el Rebaño Sagrado cayó de manera sorpresiva ante los Gallos Blancos de Querétaro, quienes entraron como octavos de la general y se colaron hasta semifinales, instancia en la cual terminarían perdiendo ante el futuro campeón, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De igual manera, la experiencia de Gabriel Milito ha dejado muy en claro que las Chivas son un equipo preparado para escenarios complicados. El campeonato ha dejado de ser, por consecuencia, un sueño solamente, y es ahora una meta con amplias posibilidades de alcanzar.

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