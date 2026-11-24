Los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX llegan a la fase definitiva del torneo con realidades muy diferentes. Mientras algunos han celebrado campeonatos recientemente, otros acumulan varios años sin conquistar el fútbol mexicano.

Las Chivas de Guadalajara son el equipo que mayor tiempo acumula sin levantar el trofeo de la Liga MX. El "Rebaño Sagrado" suma nueve años, cinco meses y 26 días de sequía. Sin embargo, el cuadro rojiblanco llega como líder de la clasificación general, hecho que les coloca como los favoritos.

¡A CHIVAS LE URGE EL TÍTULO!🏆



Este es el tiempo que ha pasado desde el último título de los equipos clasificados a la liguilla del Apertura 2026



El Rebaño es el que más tiempo lleva de sequía pic.twitter.com/Vbp2VHO5Ce — MedioTiempo (@mediotiempo) November 24, 2026

En el extremo opuesto se encuentra Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano y, por ende, el equipo con mayor margen de maniobra dentro de la liguilla. Los de La Noria acumulan cinco meses y 30 días desde su última coronación, por lo que afronta la fase final con una presión considerablemente menor.

Tanto el Toluca como el América también pueden presumir éxitos recientes dentro del balompié nacional. Los "Diablos Rojos" registran una espera de 11 meses y nueve días, mientras que las "Águilas" acumulan un año, 11 meses y ocho días desde la última ocasión en la que conquistaron el campeonato aún en la era de André Jardine.

America v Cruz Azul - Final Torneo Clausura 2024 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Después del Guadalajara, los Rayados de Monterrey son el equipo con la sequía más prolongada entre los clasificados. El conjunto regiomontano suma seis años, 10 meses y 25 días sin coronarse en la Liga MX, una situación que no es bien recibida dentro de un club que suele gastar dinero a más no poder con el fin de buscar títulos.

Por su parte, el León está muy cerca de cumplir seis años sin conquistar el campeonato, pues registra cinco años, 11 meses y 10 días de espera. El Atlas, en tanto, acumula cuatro años, cinco meses y 25 días desde su última coronación en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Finalmente, el Pachuca completa la lista de los ocho aspirantes al campeonato con una sequía de cuatro años y 24 días. Aunque todos tienen argumentos para soñar con el título, el Guadalajara afronta esta liguilla con una oportunidad inmejorable de poner fin a casi una década de frustraciones deportivas.

Chivas tendrá que superar esa presión si quiere al final presumirse con campeón de la Liga MX. Cruz Azul, Toluca y América por su parte desean mantenerse como los equipos más sólidos del país. Mientras que Atlas, León, Monterrey y Pachuca, apelan a ser las grandes sorpresas del semestre.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX