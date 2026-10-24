¿Cuándo fue la última vez que Julián Álvarez marcó un gol con el Atlético de Madrid en LaLiga?

Julián Álvarez volvió a celebrar un gol con el Atlético de Madrid después de varios meses sin convertir. Su tanto frente al Stuttgart, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, le permitió dejar atrás una racha negativa en el plano internacional, aunque mantiene una cuenta pendiente: volver a marcar en LaLiga.

El último antecedente del delantero en el torneo doméstico se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando anotó frente al Real Oviedo en condición de visitante. Desde entonces, no consiguió volver a festejar en la competencia, una sequía que contrasta con su importancia dentro del esquema de Diego Simeone.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Julián Álvarez has scored just ONE GOAL in his last 23 La Liga appearances! pic.twitter.com/pYC0MSmOY2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2026

La Champions League, el escenario del desahogo

Ante el conjunto alemán, Álvarez encontró el espacio para recuperar sensaciones. El equipo de Sebastian Hoeneß se había adelantado en el marcador por medio de Jamie Leweling, pero el argentino apareció al comienzo del segundo tiempo para establecer el empate transitorio.

La jugada nació por la banda izquierda, desde donde Ademola Lookman envió un centro rasante que el cordobés aprovechó para definir de zurda y de primera. El tanto le permitió dejar atrás una racha sin goles que se extendía desde el 29 de abril, cuando había marcado frente al Arsenal también por la máxima competencia europea.

De esta manera, el gol representó un alivio para un futbolista que había disputado siete partidos durante la temporada sin convertir, aunque ya había aportado dos asistencias.

Los 50 goles con la camiseta rojiblanca

La conquista frente al Stuttgart también tuvo un valor estadístico importante: Álvarez alcanzó los 50 goles con el Atlético, una cifra que refleja su aporte desde su llegada al conjunto español. Ahora, el desafío inmediato pasa por trasladar las buenas sensaciones de la competición europea al campeonato local.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El conjunto rojiblanco tendrá su próxima presentación en liguera este sábado, frente al Deportivo La Coruña, una nueva oportunidad para que Álvarez intente poner fin a su sequía. El equipo de Simeone ocupa el segundo puesto de la clasificación, con 22 puntos en nueve jornadas, a cinco del Barcelona, líder con 27.

En ese contexto, recuperar la capacidad goleadora del argentino puede convertirse en un factor importante para las aspiraciones del equipo Colchonero.