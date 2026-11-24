La capacidad de Vinícius Jr. para desequilibrar en el último tercio del campo lo convirtió en una de las principales referencias ofensivas del Real Madrid. Sin embargo, el brasileño atraviesa un momento particular de la temporada: le está costando trasladar su influencia en el juego a la faceta goleadora.

El último tanto del delantero con la camiseta merengue se produjo el pasado 26 de agosto, en la victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad por LaLiga 2026/27. Desde aquella jornada, el atacante no volvió a marcar para el equipo español, pese a haber participado en diferentes compromisos de la competencia doméstica y la UEFA Champions League.

Sus números en la temporada 2026/27

De acuerdo con los registros estadísticos de Transfermarkt, Vinícius acumula 13 partidos, un gol y tres asistencias en todas las competencias durante la vigente campaña, con un total de 915 minutos disputados.

En LaLiga registra nueve apariciones, un tanto y tres pases de gol, mientras que en la Champions League suma cuatro encuentros sin goles ni asistencias. Los números reflejan que, aunque atraviesa dificultades para encontrar el arco rival en Europa, todavía consigue participar en la generación ofensiva del equipo.

Vinícius Jr marcó su último gol con el Real Madrid en la goleada por 4-1 frente a la Real Sociedad por LaLiga | Florencia Tan Jun/GettyImages

Además, su producción con la selección brasileña muestra un escenario diferente. Durante la última fecha FIFA de noviembre, el atacante marcó un doblete frente a Japón y un triplete contra Singapur. Cinco tantos que contrastan con su falta de efectividad en el Real Madrid.

La sanción que interrumpió su continuidad

Otro episodio que marcó el recorrido de Vinícius durante la temporada fue su participación ante el Villarreal, el pasado 10 de octubre. El brasileño ingresó desde el banco de suplentes y llegó a convertir, aunque su anotación fue posteriormente anulada.

Además, recibió una sanción de cuatro partidos que condicionó su continuidad y le impidió tener regularidad en un tramo importante del calendario.

La interrupción de su actividad con el Real Madrid coincidió con un período en el que el delantero necesitaba recuperar protagonismo. Sin embargo, sus actuaciones con la Canarinha durante el último parón internacional dejaron otra imagen de su capacidad ofensiva.

Mourinho salió en defensa de Vinícius

En medio de las críticas por su rendimiento, José Mourinho respaldó públicamente al delantero y puso el foco en sus cualidades personales y su relación con el resto del plantel.

En la previa del compromiso frente al PSV Eindhoven por la máxima competencia europea, el entrenador portugués destacó la actitud del brasileño dentro del vestuario. "Vini llegó aquí siendo muy joven. La gente lo ha criticado, pero siempre dije que es un buen chico. Es fantástico con sus compañeros y eso es clave para mí", señaló.

🚨 Viní Jr. vs Celta Vigo:



• 33 minutes played

• 2 big chances created

• 3 chances created

• 13 carries

• 2 successful dribbles

• 2 times fouled



Positive impact. pic.twitter.com/ntzzcy7pi3 — Madrid Zone (@theMadridZone) November 21, 2026

El técnico también transmitió su confianza en que el brasileño pueda recuperar su mejor versión y volver a tener un papel determinante en el equipo. "Creo que volveremos a ver al mejor Vini. Queremos verlo en su mejor versión", expresó.

El desafío de recuperar su efectividad

Su participación en el reciente triunfo frente al Celta de Vigo también dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico. Mourinho valoró su ingreso y la influencia que tuvo en el desarrollo del encuentro, en un momento en el que el Real Madrid necesita recuperar la mejor versión de sus principales referentes ofensivos.

Con el calendario de LaLiga y la Champions League en marcha, Vinícius tendrá nuevos compromisos para dejar atrás su sequía goleadora. El objetivo será recuperar la contundencia frente al arco rival y volver a convertir su desequilibrio individual en goles para el conjunto merengue.

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