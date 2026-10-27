¿Cuándo se conoce la votación final del Balón de Oro 2026 y a quién votó cada jugador?

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro de la temporada 2025/26 y esto generó múltiples repercusiones: pocos fueron los que señalaron que el inglés no se merecía levantar el galardón, aunque las teorías conspirativas no demoraron en aparecer.

Desde "si juegas en el Real Madrid no consigues premios" a la polémica frase del tío de Lamine Yamal sobre la edad de Kane, la gala celebrada en Londres sin dudas ha dejado mucha tela para cortar y ha tenido una de las previas más picantes que se recuerde.

¿Cuándo se conocen los votos del Balón de Oro 2026?

Se espera que France Football publique en las próximas horas las votaciones de todos los involucrados para saber, a ciencia cierta, cuántos votos tuvo cada jugador en la carrera por hacerse del premio al mejor de la temporada.

¿Cómo funciona la votación del Balón de Oro?

Al ser organizado por France Football, los integrantes de la redacción de la revista francesa son los encargados de resolver los 30 nominados. Una vez confirmada esa lista, son 100 periodistas de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA los que tienen la potestad de votar por el ganador.

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2026

70th Ballon D'Or Ceremony - Show | Jeff Spicer - UEFA/GettyImages

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich)

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (España - FC Barcelona/London City Lionesses)

Premio Kopa masculino: Lamine Yamal (España - FC Barcelona)

Premio Kopa femenino: Vicky López (España - FC Barcelona)

Premio Yashin masculino: Unai Simón (España - Athletic Club)

Premio Yashin femenino: Cata Coll (España - FC Barcelona)

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich)

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (México - Pachuca)

Club masculino del año: París Saint-Germain (Francia)

Club femenino del año: FC Barcelona (España)

Entrenador masculino del año: Luis de la Fuente (España - selección española)

Entrenador femenino del año: Pere Romeu (España - FC Barcelona)

Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra - Arsenal)