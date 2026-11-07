¿Cuándo se empiezan a reportar los convocados a la selección mexicana para los partidos vs Jamaica?

En la Fecha FIFA del mes de noviembre, la selección mexicana de fútbol, que no ha ganado un solo partido bajo la dirección técnica del ídolo de Zamora, Michoacán y leyenda en el FC Barcelona de España, Rafael Márquez, se enfrentará a su similar de Jamaica para afrontar los partidos correspondientes a los cuartos de final por la CONCACAF Nations League. Quien resulte ganador de esta llave, avanzará de forma directa al famoso Final Four.

Sin embargo, los convocados tendrán que reportarse desde este domingo 8 de noviembre en la Riviera Maya, en donde entrenarán hasta el jueves 12 de noviembre, esto con el fin de adaptarse a la humedad con la que lidiarán en el duelo de ida frente al conjunto de Jamaica, a disputarse en la ciudad de Kingston.

Como en todo Monterrey, con entrega y pasión por delante. 💪🏼



Incondicionales, presentamos la convocatoria para los partidos ante Jamaica. 🇲🇽🆚🇯🇲



Recuerden que tenemos una cita el 14 y 17 de noviembre. 🏟️#SomosRegios 🤠 pic.twitter.com/xlwDCf95Y1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

La selección mexicana de fútbol volverá a jugar en Nuevo León

Al norte de México, específicamente en Nuevo León, se encuentran los aficionados más pasionales del país. Sin embargo, el amor parece limitarse únicamente a los clubes de su región. Los hinchas de tigres quieren mucho a ''sus'' Tigres, los rayados adoran a ''sus'' Rayados, pero muy pocos parecen interesarse en la selección mexicana de fútbol.

Por ello, a pesar de que cuentan con uno de los estadios más elegantes de LATAM, como lo es el BBVA, en donde el Monterrey juega como local, rara vez la escuadra tricolor es llevada a dicho inmueble.

Ante la selección de Jamaica, no obstante, el día martes 17 de noviembre, la selección mexicana de fútbol volverá a jugar como local en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, algo que no ocurría desde el lejano 11 de octubre del 2018, cuando se enfrentaron a su similar de Costa Rica en un compromiso de carácter amistoso, y el encuentro acabó 3-2 en favor del conjunto mexicano.

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