¿Cuándo termina el contrato de Messi con el Inter Miami y qué se sabe sobre su futuro?

El futuro de Lionel Messi volvió a generar repercusiones de cara al próximo mercado de pases. Con 39 años, el argentino atraviesa una etapa importante de su carrera como referente del Inter Miami y tiene asegurada su permanencia en Estados Unidos durante las próximas temporadas.

En ese sentido, su situación contractual no deja lugar a dudas: el vínculo con el conjunto de Florida se extiende hasta el final de la campaña 2028 de la Major League Soccer, luego de que ambas partes acordaran una renovación anunciada oficialmente en octubre de 2025.

Aún así, tener asegurada su continuidad en Estados Unidos no impidió que surgieran versiones sobre un posible cambio de destino antes de cumplir ese compromiso.

🚨🇦🇷 There are no negotiations taking place for Lionel Messi’s return to Newell’s Old Boys despite reports.



Messi is very happy at Inter Miami, same for his family.



Leo wants to fulfill current deal until 2028, at least — could be even longer, to be evaluated later on.



🎥➕… pic.twitter.com/oVNjMxGuW6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2026

La postura de Messi ante los rumores de Newell's

En los últimos días, diferentes versiones provenientes de Argentina instalaron la posibilidad de que el delantero pudiera regresar a Newell's Old Boys, club donde inició su formación futbolística, durante 2027.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano salió a aclarar el panorama y descartó que existan negociaciones para concretar esa operación. Según explicó, no hay conversaciones abiertas ni posibilidades de una cesión al fútbol argentino en este momento. Además, señaló que Messi está muy cómodo en Miami y que su familia también se encuentra a gusto con la vida en norteamérica.

La intención del campeón del mundo, por ahora, es respetar el compromiso que mantiene con el Inter y continuar enfocado en sus objetivos deportivos. Por lo tanto, un regreso anticipado al conjunto rosarino no aparece como una alternativa concreta a corto plazo.

¿Messi podría renovar su contrato después de 2028?

Aunque todavía restan más de dos temporadas para que finalice su vínculo, la posibilidad de que Messi continúe en la MLS más allá de 2028 no está descartada. El propio Romano dejó abierta esa puerta al señalar que una eventual extensión podría evaluarse más adelante, dependiendo de la voluntad del futbolista.

En ese escenario también influye el proyecto deportivo e institucional de la franquicia, que tiene al argentino como una de sus principales figuras. La inauguración del Miami Freedom Park representa uno de los grandes objetivos de la institución y una motivación especial para el delantero, que manifestó públicamente su entusiasmo por jugar en el nuevo estadio.

Inter Miami CF v FC Cincinnati | Megan Briggs/GettyImages

Además, Messi mantiene una participación importante en iniciativas vinculadas al desarrollo del fútbol juvenil, como la Messi Cup; todos estos factores refuerzan su conexión con el club y su entorno.

Por ahora, la prioridad pasa por cumplir el contrato vigente y evaluar las sensaciones físicas y deportivas del rosarino cuando se acerque el momento de tomar una decisión. Su continuidad después de 2028 dependerá, fundamentalmente, de sus propias ganas de seguir compitiendo.

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