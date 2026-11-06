¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para llegar a los 1000 en toda su carrera profesional?

Cuando un tal Lionel Messi le picó la pelota al arquero del Albacete allá por mayo de 2005, nadie podía llegar a imaginar que ese gol era el primero de una cuenta que, más de dos décadas después, todavía no llegó a su fin. Aquel chico de 17 años que había llegado a Barcelona con un tratamiento de hormonas bajo el brazo se convirtió en el mejor futbolista de todos los tiempos, y hoy, ya con 39 años a cuestas, sigue en la carrera hacia un número que muy pocos se animaron siquiera a soñar: los 1.000 goles oficiales.

La marca no está lejos. Con la camiseta del Inter Miami sigue marcando al ritmo de un goleador en su prime, y aunque ya se despidió de la Selección argentina, la cifra es alcanzable. La pregunta, a esta altura, ya no es si puede llegar, sino cuándo.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOL | LLUIS GENE/GettyImages

¿Cuántos goles le faltan a Messi para llegar a los 1.000?

Con el gol que le marcó al New England Revolution el 1° de noviembre, el 10 llegó a 937 goles oficiales en su carrera. Le faltan 63 gritos para alcanzar los 1.000.

La mayor parte de esa cifra llegó con la camiseta del Barcelona, el club en el que se formó y donde jugó hasta 2021. Como culé anotó 672 goles en 778 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador en la historia del club. Ganó 35 títulos, entre ellos 10 Ligas y 4 Champions League. Su paso por el PSG fue la etapa menos goleadora de su carrera, con 32 tantos y dos ligas francesas conquistadas. En Estados Unidos encontró una segunda juventud: ya lleva 107 goles con el Inter Miami, institución a la que revolucionó con su llegada y con la que alzó la Leagues Cup, el Supporters' Shield y la MLS Cup.

De la selección argentina se despidió el último 6 de octubre ante Benín, cerrando un ciclo inolvidable de 126 goles en 208 partidos, también siendo el máximo goleador histórico de la albiceleste. Su primer grito llegó en 2006 en un amistoso ante Croacia. El resto es historia. Primero vinieron los golpes con las finales de Copa América perdidas en 2007, 2015 y 2016. Luego las alegrías: el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima, además de un nuevo subcampeonato en el último mundial.

Con 48 títulos oficiales, es el futbolista más ganador de todos los tiempos.

Los goles de Lio

Equipo Goles FC Barcelona 672 PSG 32 Inter Miami 107 Selección Argentina 126 TOTAL 937

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

¿Cuándo podría llegar a los 1.000?

La cuenta es sencilla, aunque el fútbol nunca lo es. En 2026, Messi lleva más de 30 goles con el Inter Miami, la decimoquinta temporada de su carrera en la que alcanza esa cifra a nivel de clubes. Sin los partidos de la selección, si mantiene ese ritmo necesitaría alrededor de dos temporadas más para llegar a los 1.000. Su contrato con el club de Miami se extiende hasta fines de 2028, así que el calendario le da margen.

En la misma carrera está Cristiano Ronaldo, que ya superó los 970 goles y tiene la meta mucho más cerca. Pero para Messi, los 1.000 no serían una revancha ni una competencia. Serían, simplemente, la cifra redonda de una carrera que ya no necesita números para explicar por qué es la más grande de la historia.

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