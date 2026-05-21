Cristiano Ronaldo persigue un objetivo que parecía de ciencia ficción cuando comenzó su carrera profesional en 2002: llegar a los 1.000 goles oficiales.



El portugués ya superó holgadamente la barrera de los 900 tantos entre clubes y selección, una cifra astronómica en la historia del fútbol moderno, y ahora encara la recta final de su carrera con una cuenta regresiva clara. A esta altura, el interrogante no es si podrá alcanzar ese número simbólico, sino cuántos goles le faltan y en qué contexto podría lograrlos.

El recorrido que lo llevó hasta aquí explica por qué la meta de los mil no suena descabellada. Ronaldo fue máximo goleador en Inglaterra, España e Italia, rompió récords históricos en la Champions League y se convirtió en el artillero máximo de selecciones nacionales. Su producción se sostuvo durante más de dos décadas, algo inédito incluso entre los grandes goleadores del pasado

Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 en toda su carrera profesional?

Ya iniciado el 2026, Cristiano Ronaldo ha anotado un total de 971 goles, distribuidos entre los clubes en los que ha jugado y la selección nacional de Portugal.​ Estos números lo sitúan a 29 goles de alcanzar el codiciado hito de los 1.000 tantos

Desglosando sus cifras totales, el luso ha marcado 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 101 con la Juventus, 127 con el Al-Nassr, 5 con el Sporting de Lisboa y 143 con la selección portuguesa. ​

A sus 41 años, Ronaldo sigue demostrando una capacidad goleadora excepcional, manteniéndose como una pieza clave tanto en su club actual, el Al-Nassr, como en la selección nacional. Su determinación y rendimiento sugieren que el objetivo de los 1.000 goles es una meta alcanzable en un futuro cercano.​

¿Jugará Cristiano Ronaldo el Mundial 2026?

Con Portugal clasificado a la cita mundialista, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. De no mediar lesiones, el luso estará en la cita norteamericana.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Charles McQuillan/GettyImages

Más allá del número exacto que aún le falta, la discusión alrededor de los mil goles funciona como un símbolo. No se trata solo de una marca estadística, sino dela confirmación de una longevidad competitiva sin comparación, de una obsesión por el gol sostenida durante más de veinte años y de una mentalidad que convirtió cada etapa de su carrera en una nueva plataforma para seguir produciendo. Cristiano Ronaldo ya está en un territorio propio; alcanzar los 1.000 goles sería, simplemente, ponerle cifra redonda a una historia que hace tiempo dejó de necesitar justificación.