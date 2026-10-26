Cuatro entrenadores bajo presión: ¿quién podría ser el primer despedido de la Premier League 2026/27?

La Premier League todavía no registró el primer despido de la temporada 2026/27, pero varios entrenadores ya afrontan un escenario complicado. La campaña anterior dejó 11 técnicos cesados, dos de ellos antes de que terminara octubre, una muestra de la rapidez con la que los clubes ingleses pueden tomar decisiones cuando los resultados no acompañan.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Entre los nombres que generan mayor preocupación aparecen Michael Carrick, del Manchester United; Pierre Sage, del Crystal Palace; Álvaro Arbeloa, del Fulham; y Frank Lampard, del Coventry City. Aunque sus circunstancias son distintas, todos necesitan aprovechar las próximas jornadas para alejar las dudas sobre su continuidad.

A continuación, los cuatro entrenadores de la Premier League con mayor riesgo de ser despedidos primero:

Michael Carrick

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Dan Istitene/GettyImages

El comienzo de la primera temporada completa de Carrick al frente del Manchester United está lejos de las expectativas que generó su etapa como entrenador interino. Las derrotas frente al Hull City, al Manchester City, al Brighton y al Atlético de Madrid expusieron las dificultades de un equipo que todavía no encuentra regularidad.

La caída por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford aumentó la presión sobre el técnico inglés y alimentó las especulaciones sobre posibles reemplazantes. A las dudas futbolísticas se suman las críticas por la planificación del plantel, especialmente por la falta de refuerzos en defensa y ataque. Pese al respaldo que todavía conserva entre parte de la afición, su margen de error se reduce.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United’s hierarchy will hold CRISIS TALKS TODAY to decide Michael Carrick’s future following their humiliating 3-0 defeat to Bournemouth!



Carrick is on the BRINK OF BEING SACKED, with the club sitting just ONE POINT above the relegation zone.… pic.twitter.com/qttvyNpAm3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Pierre Sage

Crystal Palace FC v Newcastle United - Premier League 2026/27 | Sebastian Frej/GettyImages

Sage heredó una situación compleja tras la salida de Oliver Glasner, quien dejó el Crystal Palace después de conquistar la FA Cup, la Community Shield y la Conference League. El nuevo entrenador tiene el desafío de sostener ese nivel competitivo, pero el arranque no fue convincente.

El conjunto londinense apenas consiguió dos victorias en sus primeros ocho partidos de liga, frente al Fulham y al Nottingham Forest, y recibió 19 goles, la segunda cifra más alta del campeonato en ese momento. La participación en la Europa League también representa una exigencia adicional para una plantilla limitada. Además, trascendieron tensiones internas que podrían complicar todavía más el trabajo del francés.

Álvaro Arbeloa

Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27 | Dan Istitene/GettyImages

La llegada de Arbeloa al Fulham generó interrogantes después de su breve y poco exitoso paso por el banco del Real Madrid. El español comenzó su etapa en Inglaterra con tres derrotas consecutivas en la Premier League, con errores defensivos que condicionaron especialmente los encuentros ante el Chelsea y el Crystal Palace.

Aunque los empates contra el Liverpool y el Manchester United le dieron algo de oxígeno, el equipo volvió a dejar escapar puntos frente al Ipswich Town. Sin embargo, los triunfos posteriores ante el Hull City y el Coventry permitieron recuperar confianza y tomar distancia de la zona de descenso.

Frank Lampard

Coventry City v Fulham - Premier League - Coventry Building Society Arena | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Lampard consiguió devolver al Coventry City a la máxima categoría inglesa después de 25 años, pero el regreso está siendo exigente. En sus primeros ocho encuentros de Premier League, el equipo sufrió seis derrotas, marcó seis goles y recibió 15.

Las victorias ante el Nottingham Forest y el Newcastle United aportaron algo de tranquilidad, especialmente después de un calendario inicial complicado. Ahora, el entrenador tendrá la oportunidad de aprovechar una serie de compromisos más favorables para sumar puntos y consolidar al equipo en la categoría.

La directiva reconoce el mérito de Lampard por el ascenso, pero la permanencia será el objetivo prioritario. Si los resultados vuelven a torcerse, ni siquiera ese antecedente garantizará su continuidad.

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