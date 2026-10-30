De Anselmi a Larcamón y Huiqui: las constantes en el estilo de juego del Cruz Azul

En los últimos tres años el Club de Fútbol Cruz Azul ha tenido cuatro directores técnicos que han establecido su idea de juego en el equipo.

El 2024 fue el año de Martín Anselmi, el entrenador argentino se quedó cerca de ser campeón en su primer torneo siendo subcampeón, pero su etapa terminó en escándalo a principios del 2025.

El primer semestre del 2025 fue dirigido por Vicente Sánchez y conquistó la Concacaf Champions Cup 2025.

A pesar de haber hecho un buen trabajo y obtener la gloria internacional, la directiva insistió en contratar a Nicolás Larcamón en su segundo torneo fue cesado previo al inicio de la Liguilla.

En ese momento fue cuando entró a escena Joel Huiqui y con un espectacular trabajo se proclamó campeón y ahora en su segundo torneo pretende conquistar el bicampeonato este Apertura 2026.

Cruz Azul, un equipo que ha sido protagonista en los últimos tres años en Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ideas diferentes pero el mismo objetivo

Martín Anselmi dirigió todo el 2024 a Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Los estilos de juego de Martín Anselmi, Nicolás Larcamón y Joel Huiqui, incluida la transición de Vicente Sánchez representan maneras distintas de entender el fútbol en Cruz Azul: un modelo posicional y agresivo enfocado al ataque, pero sin descuidar el tema defensivo.

Martín Anselmi construyó un Cruz Azul con una identidad táctica muy marcada con un sistema habitual de 3-1-4-2, con variantes hacia 3-4-3.

Sus principales características fueron: la salida desde atrás, posesión dinámica para mover al rival y encontrar espacios, la presión alta, amplitud ofensiva y la movilidad.

Con él fueron un equipo protagonista que imponía a sus rivales y que buscaba tener la posición de la pelota, así como dominar territorialmente.

Cruz Azul campeón de la Concachampions 2026 | VICTOR CRUZ/GettyImages

En la transición de Vicente Sánchez, el técnico uruguayo conservó la identidad ofensiva que implantó Anselmi y trató de preservar muchas de las ideas del argentino a un grupo que no tenía margen de tiempo ante su abrupta salida. Su sistema habitual era el 3-4-2-1, con variantes hacia un 3-5-2.

Las características de Sánchez eran ser más práctico y trataba de salir avante a pesar de no tener la posesión del balón la mayor parte del tiempo, en su estancia se consiguieron muchas victorias sl límite y aunque no logró el cometido de ser campeón de liga, pudo coronarse con la Concachampions.

Nicolás Larcamón fue despedido antes de la Liguilla del Clausura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

Con la llegada de Nicolás Larcamón, la dirigencia estaba convencida de que era el técnico adecuado para ganar la liga, pero no resultó como esperaban.

Larcamón compartía algunas ideas con su compatriota Anselmi, especialmente la de atacar y presionar. Su sistema habitual era 3-4-2-1, aunque también utilizaba 3-4-1-2 y 4-2-3-1.

Las principales características son la salida elaborada, es decir, construir desde la zaga central hacía adelante. Tener carrileros ofensivos con línea de fondo y capacidad de centrar, ataques verticales, la movilidad ofensiva y la presión.

Era un equipo dinámico y ofensivo, pero que podía tener deficiencias defensivas al momento de que jugadores subieran a atacar dando espacio a los contragolpes.

Cruz Azul fue campeón con Joel Huiqui | Hector Vivas/GettyImages

Con la llegada de Joel Huiqui fue darle la confianza ha alguien de casa, un mexicano que venía de categorías inferiores con las características de tener mayor orden táctico, equilibrio y adaptación con un sistema 3-4-2-1 y 4-4-2, entre otras variantes.

Con él, el Cruz Azul ha evolucionado a un equipo más equilibrado, que intenta combinar la vocación ofensiva heredada con una mayor atención al funcionamiento defensivo.

Así, en tres años el equipo celeste ha sido un protagonista del fútbol mexicano y busca seguir recogiendo frutos de su gran proyecto deportivo.

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