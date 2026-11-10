De la Fuente lleva tranquilidad por Lamine Yamal y confirma cuándo volverá a jugar

La presencia de Lamine Yamal en la selección española generó preocupación en las últimas horas después de que el futbolista quedara al margen de la preparación para el encuentro frente a República Checa por la UEFA Nations League 2026/27.

Sin embargo, Luis de la Fuente llevó tranquilidad sobre su situación y confirmó que las molestias que arrastra en la rodilla derecha no representan, en principio, un problema de gravedad. Aunque el futbolista del FC Barcelona no atraviesa su mejor condición física, el seleccionador confía en que pueda recuperarse a tiempo para estar disponible para el próximo compromiso frente a Inglaterra.

El origen de las molestias de Lamine Yamal

En una entrevista concedida a la agencia EFE, De la Fuente detalló que el inconveniente físico del extremo está relacionado con una pequeña inflamación que apareció después del último compromiso del conjunto culé en la UEFA Champions League frente al Aston Villa, el pasado 3 de noviembre en el Spotify Camp Nou.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | NurPhoto/GettyImages

La situación provocó que el futbolista no pudiera entrenarse en condiciones óptimas, por lo que el cuerpo médico y el técnico optaron por modificar su planificación. En lugar de incorporarse inmediatamente a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Lamine permaneció en Barcelona para continuar con su recuperación.

La decisión también respondió a la necesidad de evitar que una molestia inicialmente leve pudiera convertirse en una lesión de mayor consideración. Con un calendario exigente por delante, España pretende contar con una de sus principales figuras sin asumir riesgos innecesarios.

La decisión de De la Fuente y el plan para Inglaterra

El entrenador reconoció que el propio futbolista estaba dispuesto a jugar contra República Checa, pero explicó que la situación no requería acelerar su regreso y por ese motivo decidieron no incluirlo en el encuentro de este jueves.

"Podría jugar, pero también es posible que si disputara ese partido no llegara en las mejores condiciones al domingo", explicó De la Fuente, quien insistió en que la prioridad es que el extremo esté completamente recuperado.

‼️Lamine Yamal no sufre una lesión grave, pero siente dolor en la rodilla derecha.



Se perderá el partido contra la República Checa y se unirá a la selección el próximo viernes.



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En ese sentido, el cuerpo técnico espera que Lamine se incorpore a la concentración entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana. De cumplirse esa previsión, tendría la posibilidad de completar dos sesiones de entrenamiento antes del siguiente compromiso internacional.

El próximo domingo, España recibirá a Inglaterra en el estadio Metropolitano, en un encuentro que marcará el cierre de su participación en la fase de grupos. De la Fuente confía en recuperar a Lamine para ese compromiso y, por el momento, el panorama es favorable. La evolución de la inflamación durante los próximos días será determinante para confirmar su disponibilidad.