El lanzamiento de GTA VI, el 19 de noviembre de 2026, marcó el regreso de una de las franquicias más populares de la historia de los videojuegos. Pero para entender cuánto tiempo pasó desde la aparición de su antecesor, basta con mirar cómo era el fútbol mundial cuando GTA V llegó a las tiendas, el 17 de septiembre de 2013.

Por entonces, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaban una rivalidad histórica en el fútbol español, Neymar acababa de llegar al Barcelona, Kylian Mbappé tenía apenas 14 años y Lamine Yamal era un niño de seis. Mientras tanto, el Inter Miami todavía no existía y España disfrutaba de los últimos años de la generación que había dominado el fútbol internacional.

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Trece años después, el panorama es completamente diferente. Muchos de aquellos protagonistas se retiraron, otros cambiaron de continente y una nueva generación asumió el liderazgo. El lanzamiento de GTA VI ofrece una oportunidad para recordar cómo era el fútbol cuando comenzó esta larga espera.

Messi y Cristiano Ronaldo dominaban el fútbol mundial

En septiembre de 2013, Messi y Cristiano Ronaldo atravesaban uno de los momentos más intensos de su rivalidad. El argentino continuaba siendo la gran figura del Barcelona y había conquistado cuatro Balones de Oro consecutivos, entre 2009 y 2012. El portugués, por su parte, era el principal referente del Real Madrid y buscaba recuperar el reconocimiento individual que había conseguido en 2008.

La coincidencia entre el lanzamiento de GTA V y el calendario futbolístico dejó una curiosidad extraordinaria: el mismo 17 de septiembre de 2013, Cristiano Ronaldo marcó tres goles en la victoria del Real Madrid por 6-1 frente al Galatasaray, en el inicio de la Champions League.

En aquel momento, Messi tenía 26 años y Cristiano, 28. Ninguno había conquistado todavía un Mundial con su selección (spoiler alert: tras mucho batallar, uno de ellos sí lo logró), y el futuro de ambos parecía estar inevitablemente ligado al Barcelona y al Real Madrid.

En 2026, sus carreras representan una historia muy diferente. Messi pasó del Barcelona al Paris Saint-Germain y posteriormente al Inter Miami, además de conquistar el Mundial de Catar 2022 con Argentina. Cristiano dejó el Real Madrid, pasó por la Juventus y el Manchester United. Hoy sigue convirtiendo goles en el Al Nassr, de Arabia Saudita.

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Lo que parecía una rivalidad destinada a permanecer para siempre en LaLiga terminó convirtiéndose en una historia que atravesó varios continentes.

El Barcelona y el Real Madrid tenían equipos repletos de leyendas

El fútbol de clubes también era muy diferente. El Barcelona acababa de incorporar a Neymar, quien compartía vestuario con Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Gerard Piqué. El equipo, dirigido por Gerardo Martino, intentaba prolongar una de las etapas más exitosas de su historia.

El Real Madrid, mientras tanto, comenzaba un nuevo proyecto con Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema seguían siendo sus principales figuras ofensivas, Gareth Bale acababa de llegar desde Tottenham y Luka Modrić empezaba a consolidarse como una pieza fundamental del mediocampo.

La comparación con 2026 muestra un cambio generacional extraordinario. Aquellos equipos estaban construidos alrededor de futbolistas que hoy son leyendas, mientras que los nuevos proyectos se apoyan en protagonistas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Lamine Yamal.

La gran particularidad es que varios de los jugadores que hoy dominan el fútbol europeo todavía eran niños cuando salió GTA V.

Mbappé, Haaland, Bellingham y Lamine Yamal todavía eran niños

El 17 de septiembre de 2013, Kylian Mbappé tenía 14 años y todavía no había debutado como profesional. Erling Haaland tenía 13 y Jude Bellingham acababa de cumplir 10.

Lamine Yamal, quien años después se convertiría en una de las principales figuras del Barcelona y de la selección española, tenía solamente seis años.

Ninguno había alcanzado todavía la élite del fútbol. Mientras Messi y Cristiano acumulaban goles y premios individuales, la generación destinada a sucederlos apenas comenzaba a formarse.

Trece años después, los cuatro representan el cambio generacional más evidente entre GTA V y GTA VI: de promesas desconocidas para el gran público a protagonistas centrales de las principales competiciones internacionales.

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

España dominaba el mundo y volvió a conquistar la cima en 2026

Cuando salió GTA V, España era la gran referencia del fútbol de selecciones. Había conquistado las Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial 2010, una secuencia histórica protagonizada por Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos y Sergio Busquets, entre otros.

Sin embargo, aquella generación estaba cerca del final de su ciclo. La eliminación en la primera ronda del Mundial 2014 marcaría el comienzo de una etapa de reconstrucción.

Trece años después, España volvió a dominar el escenario internacional con una nueva generación. Conquistó la Eurocopa 2024 y ganó el Mundial 2026 tras derrotar a Argentina en la final.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El recorrido fue diferente, pero el resultado volvió a colocar a la selección española en la cima. Jugadores como Lamine Yamal, Rodri y Nico Williams representan una transformación que combina la herencia futbolística española con una nueva identidad.

Guardiola recién llegaba al Bayern Múnich y Arteta todavía era futbolista

Los banquillos también ofrecen una perspectiva del tiempo transcurrido.

En 2013, Pep Guardiola acababa de asumir como entrenador del Bayern Múnich después de su histórica etapa en Barcelona. José Mourinho regresaba al Chelsea y Carlo Ancelotti comenzaba su primera experiencia al frente del Real Madrid.

Mientras tanto, Mikel Arteta todavía era futbolista del Arsenal. No había iniciado su carrera como entrenador y estaba lejos de convertirse en uno de los técnicos más reconocidos de la Premier League.

La evolución de aquellos protagonistas muestra cómo cambió el liderazgo del fútbol europeo: algunos entrenadores continuaron sumando experiencias, otros regresaron a clubes que ya habían dirigido y antiguos futbolistas pasaron a ocupar puestos de máxima responsabilidad.

El Inter Miami no existía cuando salió GTA V

Uno de los cambios más importantes para el fútbol estadounidense ocurrió fuera de Europa.

En septiembre de 2013, Lionel Messi todavía era la gran estrella del Barcelona y el Inter Miami no había sido fundado. David Beckham acababa de retirarse y la Major League Soccer estaba lejos de contar con el reconocimiento internacional que alcanzaría años después.

El Inter Miami fue presentado oficialmente en 2018, debutó en MLS en 2020 y transformó su proyección internacional con la llegada de Messi en 2023.

La evolución resulta especialmente llamativa por la conexión con GTA VI: el nuevo videojuego vuelve a Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, justamente el lugar que se convirtió en el nuevo hogar futbolístico del argentino.

Así, dos fenómenos de entretenimiento global que parecían completamente separados en 2013 encuentran en 2026 un escenario común.

América, Cruz Azul y Chivas también vivían otra realidad en México

En la Liga MX, septiembre de 2013 encontró al América como vigente campeón después de una de las finales más recordadas del fútbol mexicano.

Las Águilas habían derrotado a Cruz Azul en la definición del Clausura, en un partido histórico por la remontada del equipo de Miguel Herrera y el gol del arquero Moisés Muñoz que forzó el tiempo extra.

Cruz Azul, por su parte, contaba con figuras como Christian Giménez y Mariano Pavone, protagonistas de aquella final. Guadalajara atravesaba una etapa diferente, con jugadores como Marco Fabián y Rafael Márquez Lugo entre sus nombres reconocidos.