¿Debería Gavi salir del FC Barcelona en el mercado de invierno?

El FC Barcelona marcha de gran manera en esta temporada 2026/27: están punteros de LaLiga con 33 puntos, producto de once victorias y una sola derrota. Además, en la UEFA Champions League están posicionados para clasificarse directamente a octavos de final de la competencia. En todo ese marco, el once inicial parece prácticamente intocable y algunos jugadores, como Gavi, perdieron terreno en la consideración de Hansi Flick.

El camino al tricampeonato va bien, aunque la gran obsesión es la competencia continental. Lamentablemente, en varios pasajes de la historia, los que quedan en el camino son los jugadores más identificados con el FC Barcelona. Antes fue Marc Casadó, ahora parecería ser el turno de Gavi.

La situación actual de Gavi

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Al inicio del mes de noviembre, Gavi solamente sumó el 16% de los minutos disponibles con el equipo de Hansi Flick, demostrando de manera empírica que su lugar en la consideración del entrenador alemán está lejos de ser el que supo ser.

Tras los primeros 14 partidos, solamente sumó minutos en la mitad y tuvo únicamente dos titularidades. En partidos como la goleada contra el Alavés, donde el entrenador rotó diferentes jugadores, no tuvo la oportunidad de meterse en el equipo.

¿Por qué perdió terreno?

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Hay varios factores, pero uno de los principales fue la seguidilla de lesiones. Mientras estuvo de baja, crecieron figuras como la de Marc Bernal, generando que esté detrás en la competencia por un puesto en el once titular.

Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada en el menisco lateral de la rodilla derecha en noviembre de 2023. Posteriormente, en septiembre del 2025, se sometió a una atroscopía por un problema en el menisco interno de dicha articulación. Su vuelta se dio recién el 15 de marzo de este año luego de 205 días de baja.

Su temporada con mayor actividad fue la 2022/23, justamente antes de esta seguidilla de lesiones, donde sobre 49 partidos tuvo 40 titularidades, ganándose así reiteradas convocatorias a la selección española. En ella marcó tres goles y repartió siete asistencias, aunque su aporte más fuerte estuvo en la recuperación de pelota post pérdida.

El 2 de noviembre de este año, el propio Flick se refirió a su situación: "Todos conocemos la calidad de Gavi. Cuando preparas un partido y tienes distintas opciones, siempre es una opción. He hablado con él de esto. Es muy importante que sepa cuál es su papel. Es importante que mantenga la confianza". En el acumulado del año, Gavi lleva jugados 191 minutos, contra los, por ejemplo, 951 de Pedri, los 900 de Rodri o los 866 de Marc Bernal...

¿Podría irse?

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Los rumores indican que podría terminar en el Napoli, el Bayern Múnich o el Manchester United, aunque a ciencia cierta ninguna de estas versiones ha sido difundida por medios de alcance internacional como suele ser en estos casos.

Todavía tiene margen para ganar tiempo de cancha bajo el mando de Hansi Flick, porque la temporada es larga y el mediocampo del Barcelona es uno de los que más exige en materia de desgaste en el fútbol europeo. Además, algunos jugadores ya han caído víctimas de lesiones y ahí es cuando los relegados consiguien protagonismo.

Con solamente 22 años tiene margen de recuperación, además de que su vinculación futbolística y sentimental con el Barça puede llevarlo a soportar tiempo en el banquillo para retomar la titularidad. Esto podría suceder en el corto plazo o directamente nunca pasar, aunque a ciencia cierta lo concreto es que el FCB no quiere que él se marche y él no tiene en su mente la posibilidad de emigrar. Por supuesto, una oferta de préstamo podría servir para que se reencuentre con su juego, pero sin dudas la prioridad para Gavi siempre será vestir de Blaugrana en el nivel más alto como sea posible.