Alejandro Balde atraviesa uno de los momentos más complicados desde que se consolidó en el primer equipo del FC Barcelona. A sus 23 años, el lateral izquierdo pasó de ser una pieza habitual en la defensa azulgrana a ocupar un lugar secundario en los planes de Hansi Flick.

Sin embargo, pese a las especulaciones sobre su futuro, la posibilidad de una salida en el próximo mercado de invierno no estaría entre las prioridades de la institución culé.

Así lo dejó en claro Deco, director deportivo de la institución, durante una entrevista que brindó este miércoles junto a Bojan Krkic, coordinador del área deportiva, en el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio. "Sigue siendo importante para el club, pero ahora no está jugando", reconoció el portugués.

🚨 BOJAN: «NO CONTEMPLAMOS QUE BALDE SALGA EN ENERO»



🔵🔴 El coordinador de fútbol del Barça reconoce que la falta de minutos es difícil para el lateral y asegura que el club entiende su situación



💪 Destaca que sigue entrenando bien y recuerda que en el fútbol hay distintas… pic.twitter.com/HllFc8zF8z — Post United (@postunited) November 18, 2026

De titular habitual a una alternativa para Flick

La conversación tuvo como objetivo realizar un balance de la planificación deportiva de la temporada 2026/27 y analizar las necesidades del plantel de cara a enero. En ese contexto, Balde fue uno de los nombres propios, especialmente por su escasa participación durante los últimos meses.

Según los registros de Opta Analyst, el defensor disputó apenas cinco encuentros oficiales, todos ingresando desde el banco, y acumuló 124 minutos entre LaLiga y la UEFA Champions League. Su participación más extensa fue ante el Real Madrid, cuando jugó alrededor de una hora en el clásico de octubre.

El panorama es muy diferente al de la campaña 2025/26, cuando Balde consiguió mantener una presencia importante en el equipo: disputó 42 partidos oficiales, acumuló 2.806 minutos y aportó tres asistencias. También fue titular en 31 de esos compromisos, cifras que evidencian el retroceso que experimentó en la consideración del cuerpo técnico.

¿Qué dijo Deco sobre una posible salida en enero?

En esa línea, Deco reconoció que el lateral izquierdo actualmente no ocupa los primeros lugares en las preferencias del entrenador, aunque descartó que el club tenga previsto desprenderse de él. "Ahora está en un momento en el que no es ni la primera ni seguramente la segunda opción, pero ha demostrado de lo que es capaz", explicó el portugués.

Por su parte, Bojan también se refirió al momento que atraviesa el futbolista formado en La Masia y reconoció que su situación sería complicada desde el punto de vista personal. El coordinador del área deportiva destacó que Balde quiere jugar y que existe un componente emocional por tratarse de un jugador de la cantera.

La confianza del Deco en la recuperación de Balde

El director deportivo, además, recordó el nivel que alcanzó el defensor durante las temporadas anteriores y puso como referencia la recuperación futbolística de Raphinha para transmitir confianza.

Balde perdió terreno en los planes de Flick, pero Deco ratificó su continuidad | Soccrates Images/GettyImages

"Al final, estas cosas dependen de las circunstancias del equipo y de las diferentes etapas. Eso no significa que no pueda volver a jugar mañana. Los jugadores tienen la capacidad de cambiar su situación, especialmente cuando son jóvenes. Balde ya ha demostrado lo que es capaz de aportar", señaló.

No obstante, dejó abierta una posibilidad: si el propio jugador manifestara su intención de marcharse para conseguir continuidad, el escenario podría cambiar. Por ahora, según sus declaraciones, no habría recibido ninguna petición en ese sentido.

Así, mientras el Barcelona mantiene su confianza institucional en Balde, el desafío del futbolista será convencer a Flick de que todavía puede recuperar el protagonismo que supo tener.

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