El Deportivo recibe al Barcelona este domingo 29 de noviembre por la decimocuarta fecha de LaLiga. Ambos equipos volverán a verse por primera vez desde 2018, cuando el conjunto culé se consagró campeón en Riazor con un hat-trick de Lionel Messi. Esta vez, en el Depor habrá dos protagonistas con pasado azulgrana: Pierre-Emerick Aubameyang y Marc Casadó, cedido por el propio Barça.

El equipo de Hansi Flick reaccionó con contundencia tras perder el Clásico ante el Real Madrid. Desde entonces ganó cinco partidos seguidos con 18 goles a favor y apenas cinco en contra. El miércoles goleó 4-1 al Sabah en Bakú por la Champions en un partido en el que el DT rotó y no contó con Lamine Yamal. Es líder 36 puntos, tres más que el Real Madrid y cinco más que el Atlético de Madrid.

El Deportivo, por su parte, lleva a cabo una campaña aceptable en su regreso a Primera. Suma 15 puntos, con tres victorias, seis empates y cuatro derrotas, aunque llega en un mal momento: tras ganarle 2-1 al Osasuna en Riazor con un gol de Bil Nsongo en el minuto 87, empató 0-0 con el Espanyol y el sábado pasado cayó 3-1 ante el Alavés en Vitoria. Su máximo goleador en LaLiga es Aubameyang, con cinco goles.

Pronóstico SI

Antonio Hidalgo podría volver a la línea de cinco que tan buen resultado le dio ante el Atlético de Madrid, con la idea de cerrarle los espacios al Barça y buscar la contra con la experiencia de Aubameyang y el desequilibrio de Yeremay Hernández. Pero el líder llega en racha, con Gordon y Raphinha encendidos y con Lamine Yamal descansado tras no jugar en Bakú.

Riazor siempre empuja, pero la diferencia de jerarquía y el momento de ambos equipos inclinan claramente la balanza hacia la visita.

Pronóstico: Deportivo 1-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Deportivo vs Barcelona?

Ciudad: La Coruña, España

Estadio: Abanca-Riazor

Fecha: domingo 29 de noviembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 09:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Deportivo y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Deportivo : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 29/04/2018 - Deportivo 2-4 Barcelona - La Liga 2017/18, Fecha 35

Deportivo La Coruña v Barcelona - La Liga 2017/2018 | David Ramos/GettyImages

Últimos 5 partidos

Deportivo Barcelona Alavés 3-1 Deportivo 21/11/26 Sabah 1-4 Barcelona 25/11/26 Espanyol 0-0 Deportivo 07/11/26 Barcelona 3-2 Villarreal 22/11/26 Deportivo 2-1 Osasuna 02/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Deportivo 1-1 Levante 16/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26

¿Cómo ver el Deportivo vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Deportivo

Aubameyang protagonizó un susto esta semana sl sufrir un accidente de tránsito camino al entrenamiento. Afortunadamente, no tuvo consecuencias y estará disponible ante su ex club. El otro reencuentro especial es el de Casadó, cedido por el Barça hasta 2027, que se recuperó antes de lo previsto de una fractura de clavícula y podrá jugar, ya que su contrato de cesión no incluye una cláusula del miedo.José María Giménez y el italiano Lorenzo Amatucci volverían a la titularidad.

Las bajas son Eddahchouri y Bright Ede, ambos lesionados. Hidalgo analiza volver a la defensa de cinco que utilizó ante el Atlético.

Pierre-Emerick Aubameyang | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Deportivo (5-3-2): Leo Román; Altimira, Loureiro, José Giménez, Quagliata, Mella; Amatucci, Casadó, Mario Soriano; Yeremay, Aubameyang.

Últimas noticias del Barcelona

Flick aprovechó el partido en Bakú para repartir minutos y recupera para Riazor a sus titulares, entre ellos Lamine Yamal, Raphinha y Pedri. Jules Koundé y Alejandro Balde volvieron a jugar en Azerbaiyán y dieron una asistencia cada uno. Las bajas siguen siendo Rodri, Andreas Christensen y Roony Bardghji, mientras que Frenkie de Jong es duda.

Anthony Gordon atraviesa un gran presente. Marcó dos goles en Bakú y es cada vez más importante en el esquema de Flick. En el mediocampo, la duda está entre De Jong y Marc Bernal para acompañar a Pedri y Dani Olmo.

Anthony Gordon | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

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