¿Dónde ver el partido Monterrey vs Pachuca por canal de TV y Streaming Online?

Poco a poco nos acercamos a la recta final del Apertura 2026 y vamos conociendo qué equipos tienen posibilidades de luchar por el título y cuáles están a punto de quedar rezagados en su intento por ganar el campeonato. Estamos hablando de los últimos 18 puntos que quedan y para este domingo 18 de octubre, Monterrey recibe a Pachuca en el Estadio BBVA, para la Jornada 12.

Normalmente hablamos de Rayados como un contendiente al título, sin embargo, no acaba por tomar la regularidad esperada, incluso, de sus últimos cinco partidos solamente ha podido ganar uno, ante Cruz Azul, perdiendo contra Atlante y Toluca, además de empatar frente a Tigres y América. Gracias a esto, La Pandilla aparece en el décimo peldaño de la clasificación con 14 unidades, fuera de los puestos de la Fiesta Grande, aunque todavía tiene posibilidades de adentrarse.



Los Tuzos no están mucho mejor que su rival porque son onceavos de la tabla general con 13 puntos, sólo un peldaño por debajo de los regios. El cuadro dirigido por Benjamín Mora viene de rescatar un empate contra Necaxa, antes de eso, cayó sorpresivamente ante Santos Laguna. Previamente, igualó con Xolos y derrotó al Atlante y a Juárez. Cabe destacar lo hecho por el delantero venezolano Salomón Rondón, que de los últimos cinco juegos ha aportado seis anotaciones, en dos ocasiones convirtió un doblete.



Las estadísticas están a favor de los hidalguenses, pues en los últimos cinco enfrentamientos se han salido con la suya en tres ocasiones, incluido el último partido ocurrido el sábado 18 de abril en el Clausura 2026, con los de la Bella Airosa pegando 1-3 a través del brasileño Robert Kenedy, Alan Bautista y el ecuatoriano Enner Valencia, siendo el argentino Lucas Ocampos quien descontó por la casa desde el manchón penal. Los otos dos resultados han sido un empate y una victoria para los Sombrerudos acaecida el 7 de julio del 2024 en El Huracán.

Ambos clubes llegan con bajas. Monterrey no cuenta con el defensa colombiano Stefan Medina, el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’ y el extremo argentino Luca Orellano, todos por lesión. Del otro lado, Pachuca no tendrá a Kenedy, el centrocampista colombiano Andrés Arroyo y Alexeí Domínguez, por molestias físicas, además del lateral izquierdo Francisco Venegas por suspensión.

¿Cómo ver el partido por canal de TV y Streaming Online?

Para los Estados Unidos, el encuentro será transmitido a través de TUDN, así como su página web y su app, además de ViX.



Con respecto a México, no irá por televisión abierta y las alternativas son ViX y Layvtime.

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