¿Dónde ver el partido Monterrey vs Xolos por canal de TV y Streaming Online?

Estamos a nada de disfrutar la Liguilla del Apertura 2026, pues solamente quedan nueve puntos en disputa, sin tener claro quiénes serán los ocho invitados porque la clasificación está muy apretada y casi todo los clubes se mantienen con vida.

Martes con toda la actitud.👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/ZU102V4NoL — Rayados (@Rayados) October 27, 2026

Mientras América, Chivas y Cruz Azul navegan por aguas más tranquilas, hay otros clubes como Monterrey y Tijuana que tienen que sumar sí o sí para no quedarse fuera de la Fiesta Grande. Precisamente los regios y los fronterizos chocan este sábado 31 de octubre en el Estadio BBVA.



En la jornada pasada, Rayados desaprovechó una gran oportunidad porque a pesar de jugar en El Gigante de Acero cayó frente a Chivas por la mínima, quedando en el séptimo peldaño con 20 puntos. Con respecto a Xolos, cumplió con su tarea al golear 4-1 a Santos Laguna para cortarle su increíble racha de seis victorias al hilo, además entre semana disputó su juego pendiente de la Fecha 7 contra América en el Estadio Banorte Azteca.



Para este cotejo ante los Canes Aztecas, La Pandilla no podrá recibir instrucciones directas del técnico argentino Matías Almeyda porque fue expulsado al final del encuentro contra los tapatíos por reclamar. Del mismo modo, Orbelín Pineda tampoco estará presente, ya que recibió el cartón rojo y aunque se buscó anular la suspensión, no procedió.

Apenas en el Clausura 2026, los dos equipos empataron 2-2 en territorio regio. La visita se fue rápidamente al frente tras un autogol de Alonso Aceves, pero el español Sergio Canales logró la igualada. Ya en el complemento, Kevin Castañeda convirtió una pena máxima para darle la ventaja a los de Baja California, sin embargo, el argentino Luca Orellano salvó el día.

¿Cómo ver el partido por TV y Streaming Online?

Para poder disfrutar el encuentro desde los Estados Unidos hay una gran variedad, comenzando por Paramount+, TUDN, tanto su página web como su app, Univisión, ViX y CBS Sports Golazo.



Con respecto a México, el juego se verá en televisión abierta desde Canal 5, así como en televisión de paga por TUDN, sin olvidar ViX y Layvtime como servicio de streaming online.

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