El futuro de Martín Zubimendi vuelve a generar interrogantes en el fútbol europeo. El mediocampista español no atraviesa su mejor momento desde su llegada al Arsenal y su pérdida de protagonismo habría despertado el interés de distintos clubes de cara al próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, su posible salida no sería sencilla. Según informó la Cadena SER, la directiva del conjunto londinense no tendría intención de negociar su transferencia durante la ventana de transferencias de invierno y habría transmitido a los equipos interesados que no contempla desprenderse del futbolista.

La postura cambiaría únicamente ante una propuesta de entre 80 y 90 millones de euros.

🚨 El entorno de Zubimendi no cierra la puerta a una salida del Arsenal, pero nunca en calidad de cedido.



Eso sí, quien lo quiera deberá pagar su fichaje y por un precio superior a los 70M€ que pagaron por él la temporada pasada. pic.twitter.com/7MtLtSR6SE — Picón (@JorgeCPicon) November 18, 2026

La exigencia económica representa un obstáculo importante, especialmente si se tiene en cuenta que el Arsenal desembolsó alrededor de 70 millones de euros para incorporarlo desde la Real Sociedad en el verano de 2025. Por ese motivo, los Gunners buscarían proteger su inversión y evitar una salida por debajo de sus pretensiones.

El Atlético de Madrid, condicionado por el precio

Uno de los equipos relacionados con el futuro del internacional español es el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Diego Simeone habría seguido de cerca su situación y contemplaría la posibilidad de incorporarlo para reforzar el mediocampo.

No obstante, la operación estaría lejos de concretarse. El elevado precio establecido por el Arsenal sería prácticamente inasumible para la institución rojiblanca; además, el entrenador argentino ya cuenta con distintas alternativas para esa zona, entre ellas Pablo Barrios, Koke, Johnny Cardoso y Morten Hjulmand.

De esta manera, el regreso de Zubimendi al fútbol español perdería fuerza, al menos de cara a enero, aunque su perfil seguiría despertando interés en otros equipos europeos.

El Real Madrid y otros gigantes siguen de cerca su situación

En esa línea, entre los clubes que habrían seguido sus actuaciones aparece también el Real Madrid, que contemplaría al internacional español como una alternativa para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, su última presentación con la selección de España no habría dejado las mejores sensaciones en los ojeadores madridistas: disputó 72 minutos en la derrota por 3-2 frente a Inglaterra y su rendimiento habría quedado por debajo de las expectativas.

Martín Zubimendi podría dejar el Arsenal ante el interés de varios gigantes europeos | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

A su vez, el Chelsea también estaría atento a su futuro, mientras que el Manchester United podría convertirse en otro interesado, según informó AS. Mauricio Pochettino buscaría incorporar un mediocampista de sus características y habría trasladado esa necesidad a la directiva de los Red Devils.

De todas formas, los elevados requisitos económicos del Arsenal representarían una dificultad para cualquiera de los pretendientes que intente avanzar por su fichaje.

Zubimendi había sido una pieza importante en el esquema de Mikel Arteta durante su primera temporada en Londres, pero la competencia interna habría reducido considerablemente sus oportunidades. Declan Rice, Bruno Guimarães y otras alternativas del mediocampo complicarían su camino hacia la titularidad.

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