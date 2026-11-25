El FC Barcelona continúa trabajando en la búsqueda de jóvenes talentos que puedan convertirse en piezas importantes de su proyecto deportivo a largo plazo.

En esa línea, dos futbolistas de la Bundesliga habrían despertado el interés de la dirección deportiva azulgrana: Mathis Albert, extremo del Borussia Dortmund, y Wael Mohya, mediapunta del Borussia Mönchengladbach.

Según informó Mundo Deportivo, el club catalán estaría siguiendo de cerca la evolución de ambos jugadores, que tienen apenas 17 años.

🔵🔴 Vinculan al Barça con dos talentos ofensivos de la Bundesliga



👉 En Inglaterra colocan al conjunto azulgrana tras los pasos de Mathis Albert (Dortmund) y Wael Mohya (Mönchengladbach), ambos de 17 años



✍️ @jbatalla7 https://t.co/wXuECE9uiE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2026

Mathis Albert, una oportunidad que podría abrirse en el Dortmund

Uno de los nombres que aparece en la agenda sería el de Mathis Albert. El atacante estadounidense llegó al Borussia Dortmund procedente de Los Angeles Galaxy en 2024 y rápidamente comenzó a ganar protagonismo en las categorías formativas.

Su progresión le permitió llegar al primer equipo y convertirse en uno de los futbolistas jóvenes a seguir dentro de la estructura del conjunto alemán. De acuerdo con los registros oficiales de la Bundesliga, Albert ya acumula tres apariciones en la máxima categoría alemana, incluida su participación en la temporada actual.

Además, su contrato con el Dortmund se extendería hasta junio de 2027, un detalle que podría resultar determinante de cara a los próximos mercados.

De acuerdo con el periódico, el Barcelona ya habría mostrado interés anteriormente y que recientemente habría retomado los contactos para conocer la predisposición del jugador. Sin embargo, el Manchester United, el Bayern Múnich, el Arsenal y el Liverpool también aparecerían entre los clubes atentos a su situación.

Wael Mohya, una de las revelaciones del Gladbach

El segundo futbolista es Wael Mohya, mediapunta alemán que comenzó a ganar protagonismo con el Borussia Mönchengladbach. Sus actuaciones durante la temporada 2026/27 le permitieron consolidarse en el primer equipo y sumar participación tanto en la Bundesliga como en la Copa de Alemania.

El juvenil acumula tres goles y una asistencia en 12 encuentros disputados entre ambas competencias; en el campeonato alemán registra dos tantos y una asistencia en diez presentaciones.

Wael Mohya, una de las revelaciones del Borussia Mönchengladbach en la temporada 2026/27 | picture alliance/GettyImages

El juvenil no tendría intenciones de abandonar su club

Su crecimiento también habría despertado la atención de otros equipos importantes de Europa. No obstante, su situación contractual representa un obstáculo para cualquier posible negociación: tiene vínculo con el Gladbach hasta junio de 2028.

Además, el propio Mohya se refirió a los rumores sobre su futuro y dejó en claro que su prioridad estaría puesta en continuar desarrollándose en su actual equipo: "Quiero seguir desarrollándome y hacer todo lo posible para lograr la permanencia. Creo que todo el mundo sabe que tengo una relación muy estrecha y emocional con el club", sentenció.

Con ambos futbolistas en pleno proceso de crecimiento, el Barcelona tendría por delante un escenario complejo si decide avanzar por alguno de ellos.