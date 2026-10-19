El Barcelona sufre un revés inesperado antes del partido de Champions contra el PSG

El FC Barcelona ha comenzado la temporada 2026/27 con pleno de victorias. El viento sopla a favor en Can Barça, sin embargo, el domingo sufrieron un inesperado contratiempo. El equipo de Flick vio interrumpido su programa habitual de entrenamientos debido a las tormentas que están azotando en Cataluña.

Los actuales campeones de España tenían todo listo para salir de Sevilla el sábado por la tarde, tras su contundente victoria por 2-5 en La Cartuja sobre el Real Betis, cuando el tiempo les jugó una mala pasada. El vuelo de regreso del equipo a Barcelona se retrasó hasta la madrugada, antes de que los azulgranas se vieran obligados a desembarcar y volver al hotel para pasar una noche extra inesperada lejos de casa.

Según informaron desde Mundo Deportivo, el club incluso barajó la posibilidad de volar directamente a París en lugar de intentar regresar a Barcelona, pero finalmente se tomó la decisión de volar a casa el domingo por la tarde. El cambio de planes obligó a Flick a modificar sus preparativos para el importante partido de la Champions League que se avecina.

Galatasaray v Barcelona - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

La información señala que el técnico alemán tuvo que cancelar la sesión de entrenamiento completa prevista para el domingo y conformarse, en su lugar, con una sesión ligera de recuperación en el gimnasio. El equipo no entrenará sobre el terreno de juego, lo que supone un gran contratiempo teniendo en cuenta que se va a enfrentar al vigente campeón de Europa.

El PSG toma ventaja sobre el Barça

Los actuales campeones de Europa y de Francia ya partían con una ligera ventaja de cara al choque del martes. El PSG no solo recibía al Barcelona en el Parque de los Príncipes, sino que además llegaba al partido con sus superestrellas bien descansadas.

Como ya es habitual en París, el fin de semana Luis Enrique alineó un once muy diferente para el partido de la Ligue 1 contra el Estrasburgo. Ousmane Dembélé, Vitinha, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Fabián Ruiz y Willian Pacho comenzaron el partido en el banquillo.

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ryan Pierse/GettyImages

Este mismo grupo, salvo Hakimi, tampoco formó parte del once de Enrique el pasado fin de semana contra el Le Mans, pensando en el partido de Champions contra el Manchester City, un encuentro que ganaron por 4-2 en el Etihad Stadium.

Luis Enrique tiene el lujo de gestionar a sus mejores jugadores de una forma con la que muchos entrenadores de toda Europa solo podrían soñar. Lo máximo que pudo hacer Flick fue dar descanso a sus estrellas más importantes, como Lamine Yamal y Fermín López, en la segunda parte contra el Real Betis. Aun así, un buen número de jugadores del Barcelona disputaron los 90 minutos completos, entre ellos Pedri, Rodri y Pau Cubarsí. La buena noticia para Flick es que Raphinha reapareció después de la lesión que sufrió en el parón de selecciones con Brasil.

Además, el equipo español debe ahora hacer frente a una pesadilla en cuanto a desplazamientos, un descanso interrumpido y a la pérdida de una sesión de entrenamiento completa en la preparación para su enfrentamiento con los bicampeones de Europa.

El Barcelona espera redimirse en la Champions League

A pesar del dominio del Barcelona en España durante los dos últimos años, el equipo de Flick ha flaqueado cuando más brillaban los focos en Europa. Los azulgranas no han llegado a una final de la Champions League desde 2015, año en el que fueron campeones por última vez.

El equipo nunca ha tenido una oportunidad mejor para alzarse con el título en Europa que en la temporada 2026/27, pues los hombres de Flick parecen sencillamente imparables. El Barça ha ganado los 11 partidos disputados hasta ahora en todas las competiciones y lo han hecho marcando cuatro o más goles en ocho de esos partidos.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA | JORGE GUERRERO/GettyImages

El actual campeón de España muestra una seguridad en sí mismo de la que carecía en estas mismas fechas el año pasado, cuando se enfrentó al PSG. El Barcelona perdió por 2-1 en casa en aquel choque de la fase de liga, mientras Dembélé se encontraba de baja.

Con los entrenamientos alterados o no, el Barcelona saldrá dispuesto a dejar claro quién manda este martes en la capital francesa. Derrotar al actual campeón de Europa no haría más que inyectar una dosis de confianza a un equipo decidido a conseguir el triplete en mayo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27