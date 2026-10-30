El Bayern Múnich prepara un movimiento por Odegaard y amenaza los planes de Arteta

Martin Odegaard podría protagonizar uno de los movimientos más inesperados del próximo mercado de fichajes. El mediocampista noruego, capitán y una de las principales figuras del Arsenal, aparece nuevamente en el radar del Bayern Múnich, que lo considera una alternativa para reforzar su sector ofensivo de cara a la siguiente temporada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

De acuerdo con información de Sky Alemania, el futbolista estaría abierto a la posibilidad de trasladarse a la Bundesliga. Aunque el interés del conjunto bávaro no es nuevo, esta vez las versiones adquirieron mayor fuerza debido a la supuesta predisposición del jugador a iniciar una nueva etapa en Alemania.

El escenario también está condicionado por su situación contractual: Odegaard tiene menos de dos años de vínculo con los Gunners y, a sus 27 años, se aproxima a una etapa importante para definir las condiciones de su próximo contrato. Desde Londres pretenden asegurar su continuidad, aunque las negociaciones deben convivir con otras prioridades económicas de la institución, como la renovación de Declan Rice.

🚨 #Arsenal captain Martin Ødegaard 🇳🇴 would prioritise a move to German giants Bayern Munich next summer, if his contract in North London is not extended 📑 🗞️ [ @SkySports ]



The report goes on to say that whilst Arsenal absolutely want to extend Ødegaard’s contract, the… pic.twitter.com/F5dG7xuK1f — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) October 29, 2026

Por el momento, el Bayern no tendría apuro en avanzar por su fichaje y observa cómo evoluciona el panorama en Inglaterra. La posibilidad de incorporar a un futbolista de su jerarquía sin necesidad de acelerar las negociaciones representa una oportunidad que el club alemán podría evaluar más adelante.

La posible salida de su capitán preocupa a Arteta

La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa Odegaard en el proyecto de Mikel Arteta. El entrenador español lo considera una pieza fundamental de su estructura futbolística y uno de los principales responsables de trasladar sus ideas al terreno de juego.

El noruego organiza la presión, interpreta los movimientos de sus compañeros y participa activamente en los ajustes tácticos durante los partidos. Su capacidad para detectar problemas y encontrar soluciones lo convierte en una referencia dentro del equipo.

La victoria por 2-1 frente al Leeds United fue un ejemplo de esa faceta. Durante el encuentro, Odegaard identificó espacios que el rival estaba aprovechando por el sector izquierdo y colaboró para que sus compañeros corrigieran el posicionamiento. Una intervención que reflejó su importancia más allá de las estadísticas ofensivas.

Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Un líder dentro y fuera del campo

Además de su rendimiento, el mediocampista asumió responsabilidades que van más allá de llevar la cinta de capitán. Es uno de los primeros en acompañar a los nuevos fichajes durante su adaptación y mantiene el contacto con futbolistas que abandonaron la institución.

Ese liderazgo explica por qué su eventual salida tendría consecuencias deportivas y también internas. Arteta busca consolidar un Arsenal capaz de competir regularmente por los principales títulos europeos y considera indispensable conservar a sus figuras en plenitud.

El propio entrenador expresó anteriormente su ambición de convertir al club londinense en el mejor del mundo. Para alcanzar ese objetivo, mantener a sus futbolistas más importantes resulta tan relevante como incorporar nuevos talentos.

La respuesta de la directiva londinense podría ser determinante para definir el futuro de uno de los jugadores más influyentes del proyecto.

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