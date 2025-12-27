El Chelsea terminará el año en el quinto puesto de la Premier League después de caer ante el Aston Villa en la jornada 18 del futbol inglés. Los Blues cayeron por marcador de 1-2 ante los Villanos, quienes suman 11 victorias de manera consecutiva.

Estos son los cinco próximos compromisos que tendrá que afrontar el equipo de Enzo Maresca.

Chelsea vs Bournemouth, jornada 19 de la Premier League

Bournemouth vs Chelsea - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca finalizará el año 2025 jugando en casa frente a un Bournemouth que lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. El equipo de Iraola se ha venido abajo y ahora está en mitad de la tabla con ocho puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. No obstante, no será un rival fácil de batir para los blues.

30/12/25: Chelsea vs Bournemouth - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs Chelsea, jornada 20 de la Premier League

Manchester City FC vs Chelsea FC - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El 2026 comienza por todo lo alto: dos de los grandes de la Premier League, el Manchester City y el Chelsea, se verán las caras en su primer partido del año. El equipo de Guadiola parece que se ha recuperado y vuelve a funcionar a pleno rendimiento, incluso ha adelantado a los blues en la clasificación. Ganar este partido será clave, no solo para comenzar el año con buen pie, sino en la pelea por los puestos de Champions y por el título.

04/01/26: Manchester City vs Chelsea - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP)

Fulham vs Chelsea, jornada 21 de la Premier League

Fulham FC vs Chelsea FC - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El Fulham está teniendo una temporada de altibajos, pero se mantiene en la zona media de la tabla con cierta ventaja sobre las posiciones de descenso. El Chelsea puede aprovecharse de las debilidades defensivas del su rival para llevarse los tres puntos.

7/1/26: Fulham vs Chelsea - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Charlton vs Chelsea, tercera ronda FA Cup

Enzo Maresca, Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

El tercer partido del año 2026 para los blues será en la FA Cup donde se medirán al Charlton, que milita en la Championship. El Chelsea comienza su participación directamente en esta ronda, como el resto de equipos de la Premier. SU objetivo es llegar lo más lejos en una competición que no ganan desde 2018.

10/1/26: Charlton vs Chelsea - FA Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Chelsea vs Arsenal, ida de semifinales de la EFL Cup

Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Blues y Gunners se enfrentarán entresemana por la Copa de la Liga en la ida de semifinales, en la búsqueda de dar el primer paso rumbo a la gran final a disputarse en Wembley.

14/01/26: Chelsea vs Arsenal - EFL Cup (15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP)

