El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 3-1 al Levante
Luego de un flojo inicio de temporada, el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid empezaron a acomodarse en LaLiga y también en Champions League. Los Colchonero se impusieron por marcador de 3-1 ante el Levante en partido de la jornada 12 de la primera división española. Antoine Griezmann se lució con un doblete.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.
Getafe vs Atlético de Madrid, jornada 13 de LaLiga
El equipo de Bordalás siempre es dificil y más aún en el Colliseum. Habiéndose disputado un 40% de LaLiga para ese momento, es un gran partido para determinar para qué está en esta temporada los Colchoneros, que si quieren pelear hasta el final deberán traerse los tres puntos de allí.
- 23/11/25: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - 12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP
Atlético de Madrid vs Inter de Milán, jornada 5 de la UEFA Champions League
En la continuidad de la competencia europea, el Atlético recibirá en el Metropolitano al subcampeón europeo, que buscará arrebatarle de visitante los tres puntos para ponerle picante a la etapa de liguilla.
- 26/11/25: Atlético de Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Real Oviedo, jornada 14 de LaLiga
Volverán a jugar en condición de local, esta vez contra el equipo recién ascendido que tiene a Santi Cazorla como su gran figura. Sin dudas es una nueva oportunidad para conseguir un resultado contundente para el equipo del Cholo.
- 29/11/25: Atlético de Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga
La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.
- 2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga
Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.
- 6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Getafe
23 de noviembre
12:30 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
Inter de Milán
26 de noviembre
15:00 EEUU
UEFA Champions League
EEUU: TUDN
Real Oviedo
29 de noviembre
15:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
FC Barcelona
2 de diciembre
15:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
Athletic Club
6 de diciembre
15:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
