Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 3-1 al Levante

Tras un inicio incierto, los Colchoneros suman cuatro victorias al hilo en LaLiga
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports
Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Luego de un flojo inicio de temporada, el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid empezaron a acomodarse en LaLiga y también en Champions League. Los Colchonero se impusieron por marcador de 3-1 ante el Levante en partido de la jornada 12 de la primera división española. Antoine Griezmann se lució con un doblete.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.

Getafe vs Atlético de Madrid, jornada 13 de LaLiga

Giuliano Simeone, Coba da Costa
Getafe CF v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El equipo de Bordalás siempre es dificil y más aún en el Colliseum. Habiéndose disputado un 40% de LaLiga para ese momento, es un gran partido para determinar para qué está en esta temporada los Colchoneros, que si quieren pelear hasta el final deberán traerse los tres puntos de allí.

  • 23/11/25: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - 12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP

Atlético de Madrid vs Inter de Milán, jornada 5 de la UEFA Champions League

Cristian Chivu
Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

En la continuidad de la competencia europea, el Atlético recibirá en el Metropolitano al subcampeón europeo, que buscará arrebatarle de visitante los tres puntos para ponerle picante a la etapa de liguilla.

  • 26/11/25: Atlético de Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Oviedo, jornada 14 de LaLiga

David Carmo
Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Volverán a jugar en condición de local, esta vez contra el equipo recién ascendido que tiene a Santi Cazorla como su gran figura. Sin dudas es una nueva oportunidad para conseguir un resultado contundente para el equipo del Cholo.

  • 29/11/25: Atlético de Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

Fermin Lopez, Marcus Rashford
FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.

  • 2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga

A general view of estadio San Mames is seen from above prior...
A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

  • 6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Getafe

23 de noviembre

12:30 EEUU
11:30 MX
17:30 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

Inter de Milán

26 de noviembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

UEFA Champions League

EEUU: TUDN
MX: TNT Sports
ESP: Movistar+

Real Oviedo

29 de noviembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

FC Barcelona

2 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

Athletic Club

6 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo