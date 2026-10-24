El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras su derrota vs Aston Villa (2-1)

Mal partido de los de Maresca que hasta hoy acumulaban siete victorias en siete encuentros. Tras esta derrota, el Arsenal podría empatarlos a puntos.

Entre el 28 de octubre y el 21 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.

Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.

28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League

FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTON | DARREN STAPLES/GettyImages

Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.

La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.

31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Manchester City v RB Leipzig: Group G - UEFA Champions League 2023/24 | Shaun Botterill/GettyImages

La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.

4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.

7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Manchester City vs Fulham, jornada 11 de la Premier League

Manchester City v Fulham - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Será el primer duelo cityzen tras el último parón de selecciones del año. Los de Maresca se enfrentarán al Fulham de Álvaro Arbeloa que no ha comenzado la temporada con buen pie. Son tres puntos que no se le pueden escapar al City

21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Brighton 28/10/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP Carabao Cup USA: Paramount+

MEX: Disney+ Premium Mexico

ESP: A confirmar Brighton 31/10/2026 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain Leipzig



4/11/2026



15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League USA: Paramount+MEX: A confirmarESP: Movistar+ Nottingham Forest 7/11/2026 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP Premier League USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain Fulham 21/11/2026



07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP



Premier League



USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MEX: A confirmar

ESP: DAZN Spain