El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras su derrota vs Aston Villa (2-1)
Mal partido de los de Maresca que hasta hoy acumulaban siete victorias en siete encuentros. Tras esta derrota, el Arsenal podría empatarlos a puntos.
Entre el 28 de octubre y el 21 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.
Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup
El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.
Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.
- 28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League
Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.
La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.
- 31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League
La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.
El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.
- 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League
El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.
- 7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Manchester City vs Fulham, jornada 11 de la Premier League
Será el primer duelo cityzen tras el último parón de selecciones del año. Los de Maresca se enfrentarán al Fulham de Álvaro Arbeloa que no ha comenzado la temporada con buen pie. Son tres puntos que no se le pueden escapar al City
- 21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Brighton
28/10/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
Carabao Cup
USA: Paramount+
Brighton
31/10/2026
10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Leipzig
4/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
USA: Paramount+MEX: A confirmarESP: Movistar+
Nottingham Forest
7/11/2026
12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Fulham
21/11/2026
07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.