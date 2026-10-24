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Sports Illustrated

El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras su derrota vs Aston Villa (2-1)

Los cityzen se enfrentarán a continuación al Brighton en dos ocasiones
Javier Álvarez Beigbeder Suárez|
Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27
Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Neville Williams/GettyImages

Mal partido de los de Maresca que hasta hoy acumulaban siete victorias en siete encuentros. Tras esta derrota, el Arsenal podría empatarlos a puntos.

Entre el 28 de octubre y el 21 de noviembre, los Citizens disputarán tres partidos de la Premier League, uno de la Carabao Cup y otro de la Champions. La seguidilla incluirá dos enfrentamientos consecutivos contra el Brighton y un viaje a Alemania, en una agenda que dejará poco margen para el descanso.

Manchester City vs Brighton, cuarta ronda de la Carabao Cup

Erling Haaland
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El martes 28 de octubre, el City volverá al Etihad Stadium para enfrentarse al Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.

Las Gaviotas llegan a esta instancia después de eliminar al Manchester United y buscarán dar otro golpe ante uno de los principales candidatos al título. La condición de local puede favorecer al equipo de Maresca, que deberá evitar sorpresas en una competencia que ofrece una vía adicional para conquistar un trofeo.

  • 28/10/2026: Manchester City vs Brighton - Carabao Cup - 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Manchester City vs Brighton, jornada 9 de la Premier League

FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTON
FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTON | DARREN STAPLES/GettyImages

Sin demasiado tiempo para recuperar energías, ambos equipos volverán a cruzarse el sábado 31 de octubre, esta vez por la novena fecha de la Premier League.

La cercanía entre los dos partidos añade un componente estratégico: las decisiones sobre las rotaciones y la administración de los minutos podrían resultar determinantes para afrontar una semana de máxima exigencia.

  • 31/10/2026: Manchester City vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Jack Grealish, Mohamed Simakan, Emil Forsberg
Manchester City v RB Leipzig: Group G - UEFA Champions League 2023/24 | Shaun Botterill/GettyImages

La actividad internacional regresará el miércoles 4 de noviembre, cuando el City visite al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

El encuentro marcará el cierre de la primera mitad de esta instancia y será una oportunidad para sumar puntos importantes de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Además, el desplazamiento exigirá una planificación especial entre los compromisos domésticos y europeos.

  • 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, jornada 10 de la Premier League

Erling Haaland, Elliot Anderson
Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El último partido de esta serie será el sábado 7 de noviembre, frente al Nottingham Forest, por la Premier League. Después de una sucesión de encuentros entre Inglaterra y Alemania, el City buscará cerrar el tramo con otro resultado positivo en el campeonato local.

  • 7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Manchester City vs Fulham, jornada 11 de la Premier League

Phil Foden
Manchester City v Fulham - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Será el primer duelo cityzen tras el último parón de selecciones del año. Los de Maresca se enfrentarán al Fulham de Álvaro Arbeloa que no ha comenzado la temporada con buen pie. Son tres puntos que no se le pueden escapar al City

  • 21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Brighton

28/10/2026

15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Carabao Cup

USA: Paramount+
MEX: Disney+ Premium Mexico
ESP: A confirmar

Brighton

31/10/2026

10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

Leipzig

4/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+MEX: A confirmarESP: Movistar+

Nottingham Forest

7/11/2026

12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

Fulham

21/11/2026

07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
MEX: A confirmar
ESP: DAZN Spain

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Published | Modified
Javier Álvarez Beigbeder Suárez
JAVIER ÁLVAREZ BEIGBEDER SUÁREZ

Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.