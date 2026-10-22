El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras jugar golear 4-1 al Puebla
La noche del miércoles 21 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a la Franja del Puebla, para el partido correspondiente a la fecha número 13 por el torneo de Apertura 2026.
Con doblete de Lucas Ocampos, un gol más de Hugo Cuypers y otro de Roberto de la Rosa, el Club de Fútbol Monterrey goleó 4-1 al conjunto del Puebla, que descontó al minuto 67 por conducto de Ezequiel Almada.
Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.
Monterrey vs Chivas
Sábado, 24 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 14, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.
Monterrey vs Tijuana
Sábado, 31 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 15, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.
Toluca vs Monterrey
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Nemesio Díez
Jornada 16, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.
Querétaro vs Monterrey
Sábado, 14 de noviembre
Estadio Corregidora
Jornada 7, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.
Pumas vs Monterrey
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto universitario.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.