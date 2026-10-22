El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras jugar golear 4-1 al Puebla

La noche del miércoles 21 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a la Franja del Puebla, para el partido correspondiente a la fecha número 13 por el torneo de Apertura 2026.

Con doblete de Lucas Ocampos, un gol más de Hugo Cuypers y otro de Roberto de la Rosa, el Club de Fútbol Monterrey goleó 4-1 al conjunto del Puebla, que descontó al minuto 67 por conducto de Ezequiel Almada.

Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

Monterrey vs Tijuana

Sábado, 31 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 15, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Tijuana v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.

Toluca vs Monterrey

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Nemesio Díez

Jornada 16, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 14 de noviembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santos Laguna v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.

Pumas vs Monterrey

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Atlante v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto universitario.

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