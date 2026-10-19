El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 2-1 al Pachuca
La noche del domingo 18 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026.
Con goles de Diego Rossi y de Jesús: el 'Tecatito' Corona, la Pandilla del Cerro de la Silla venció 2-1 a los Tuzos del Pachuca, que descontaron al minuto 75, por conducto de Salomón Rondón.
Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.
Puebla vs Monterrey
Miércoles, 21 de octubre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 13, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.
Monterrey vs Chivas
Sábado, 24 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 14, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.
Monterrey vs Tijuana
Sábado, 31 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 15, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.
Toluca vs Monterrey
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Nemesio Díez
Jornada 16, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.
Querétaro vs Monterrey
Sábado, 14 de noviembre
Estadio Corregidora
Jornada 7, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.