El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 2-1 al Pachuca

La noche del domingo 18 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Diego Rossi y de Jesús: el 'Tecatito' Corona, la Pandilla del Cerro de la Silla venció 2-1 a los Tuzos del Pachuca, que descontaron al minuto 75, por conducto de Salomón Rondón.

Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.

Puebla vs Monterrey

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 13, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mathias Tomas | Jam Media/GettyImages

Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

Monterrey vs Tijuana

Sábado, 31 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 15, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Tijuana v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.

Toluca vs Monterrey

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Nemesio Díez

Jornada 16, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 14 de noviembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santos Laguna v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con una goleada de 4-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey.

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