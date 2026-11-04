El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer al Slavia Praga

El Arsenal tuvo algunas complicaciones como visitante ante el Slavia Praga y el marcador lo reflejó. Un 2-1 en el papel puede ser un resultado que no deje del todo satisfecho a los Gunners.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.

Arsenal vs Hull City, fecha 10 de la Premier League

Arsenal FC v Aston Villa FC - Barclays Women's Super League 2026/27 | Leila Coker - WSL/GettyImages

Los Gunners recibirán en el Emirates a un Hull City que está sorprendiendo con su rendimiento desde que volvió a la Premier. De todas formas, la localía puede servirle al Arsenal para seguir sacándole ventaja al Manchester City en la pelea por el título.

7/11/2026: Arsenal vs Hull City - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League

Newcastle United v Sheffield United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Después del parón internacional, el Arsenal va a retomar la actividad con una visita al St. James' Park. A pesar de que el Newcastle no tuvo el arranque de temporada esperado, jugar en su estadio siempre es un desafío para los visitantes.

21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Borussia Dortmund, jornada 5 de la Champions League

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Alex Burstow/GettyImages

El comienzo de la segunda mitad de la fase de liga de la Champions tendrá el duelo entre los Gunners y el Borussia Dortmund. Va a ser importante sumar puntos a medida que se acerca la clasificación a los octavos de final.

24/11/2026: Arsenal vs Borussia Dortmund - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League

Arsenal FC v Manchester City FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Los dos candidatos al título de la Premier se enfrentarán en Londres por la fecha 12. El ganador podría quedarse con el liderazgo de la liga, donde los Gunners marchan primeros y los Citizens segundos.

29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Brentford vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

Brentford FC v Nottingham Forest FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

En el arranque del último mes del año, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán una parada complicada en Brentford contra las Abejas en un estadio donde suelen hacerse fuertes. Actualmente están sextos y tienen la ilusión de clasificarse a una copa internacional para la próxima temporada.

02/12/2026: Brentford vs Arsenal - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Hull City 7/11/2026 USA: 10:00, MEX: 9:00

ESP: 16:00 Premier League USA: Telemundo

MEX: Max México

ESP: DAZN Newcastle United 21/11/2026 USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 Premier League USA: Telemundo

MEX: Max México

ESP: DAZN Borussia Dortmund 24/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Manchester City 29/11/2026 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30 Premier League USA: Telemundo

MEX: Max México

ESP: DAZN Brentford 02/12/2026 USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15 Premier League USA: Telemundo

MEX: Max México

ESP: DAZN