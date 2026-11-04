El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras caer ante el Bayern Múnich

Noche para el olvido en el Metropolitano. El Atlético de Madrid cayó 2-0 ante el Bayern Múnich por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Tras un primer tiempo parejo, el conjunto alemán golpeó en el complemento y se llevó los tres puntos con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer.

La derrota cortó una racha de nueve partidos sin perder y obliga al equipo del Cholo a sumar en las próximas jornadas para no complicarse en el certamen europeo. El contraste es grande con su presente en LaLiga, donde viene de vencer 2-0 al Levante y encadena siete victorias seguidas, peleando por lo más alto de la tabla.

No queda tiempo para lamentarse. El Aleti afronta un tramo sumamente exigente, con un duelo directo por la cima, visitas incómodas y otro compromiso europeo antes de que termine noviembre. La respuesta anímica del plantel y la administración de las cargas serán clave.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El partido más esperado. El Metropolitano recibirá al líder en un duelo clave que podrá ser decisivp al final de LaLiga. Será además el último compromiso antes del parón de selecciones de noviembre.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Getafe vs Atlético de Madrid, fecha 13 de LaLiga

Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

A la vuelta de la fecha FIFA, los colchoneros visitarán el Coliseum para enfrentar al Getafe. Un duelo siempre áspero, ante un rival que suele hacerse fuerte en casa y complicarles la vida a los equipos grandes.

22/11/2026: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Viking, jornada 5 de la Champions League

Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ole Martin Wold - UEFA/GettyImages

La actividad en Champions continuará en el Metropolitano con la visita del Viking noruego. En los papeles se trata de uno de los rivales más accesibles de la fase de liga, y el Atlético buscará aprovechar la localía para dar un paso importante rumbo a los primeros puestos de la tabla.

25/11/2026: Atlético de Madrid vs Viking - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Elche vs Atlético de Madrid, fecha 14 de LaLiga

Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Clive Brunskill/GettyImages

Cuatro días después del compromiso europeo, el Atlético viajará al Martínez Valero para medirse con el Elche. Será el tercer partido en una semana para los rojiblancos, por lo que Simeone tendrá que administrar las cargas de cara a un diciembre igual de exigente.

29/11/2026: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - Horario por confirmar

Atlético de Madrid vs Real Betis, fecha 15 de LaLiga

Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El arranque de diciembre traerá la visita del Real Betis al Metropolitano. Los verdiblancos son uno de los mejores equipos en esta temporada, con un gran presente en LaLiga y compitiendo en la Champions.

5 o 6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - Horario por confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Barcelona 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN DeportesESPN+fuboTVESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: Movistar+, LaLiga TV Getafe 22/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV Viking 25/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+

MEX: -

ESP: Movistar+ Elche 29/11/2026 Por confirmar LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV Betis 5 o 6/12/2026 Por confirmar LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV